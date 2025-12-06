Prăsadele dulci-amare ale lui Gheorghe Mogâldea

Pentru că legislația cu privire la comerțul neautorizat este imperfectă, persoanele cu venituri mici ajung să fie pedepsite cu cele mai mari amenzi prevăzute de Codul contravențional.

Gheorghe Mogâldea are 74 de ani și locuiește în satul Zubrești, raionul Strășeni. Citește Ziarul de Gardă din momentul lansării acestuia, din 2004. Tot în acel an, a plantat și de atunci îngrijește, cum spune el, o livăduică de pere. Acum, după două decenii, livăduica îi oferă anual fructe alese. „Îngrijesc pomii ca să avem pere pe masă, nu pentru producere industrială”, povestește livădarul.

Așa cum în acest an roada de pere a fost bună, Gheorghe Mogâldea a decis să vândă din perele sale la Chișinău, în preajma unei clinici din sectorul Ciocana. „Fructe sănătoase, preț rentabil… Ajungeam încolo pentru că nu prea cunosc orașul și, vârstnic fiind, nu pot circula cu mașina prin ambuteiaje”, explică pensionarul. În octombrie, în una din zile, a fost acostat de un inspector constatator de la Pretura Ciocana. Acela a făcut pe ascuns câteva poze din care se vede cum Gheorghe Mogâldea comercializează trecătorilor câte 1–2 kg de pere, apoi s-a apropiat, l-a mustrat și i-a propus să semneze, după cum spune bărbatul, o foaie în alb. „M-a măgulit, a spus că e o formalitate, că – nimic important. Așa m-a convins să semnez”, povestește Gheorghe Mogâldea.

Amendat cu cea mai mare amendă posibilă

Peste câteva săptămâni, a primit acasă, în sat, o înștiințare prin care era informat că, deoarece a încălcat normele de comerț, în conformitate cu articolul 273, al. 15, Cod contravențional, Comisia administrativă de pe lângă Pretura Ciocana i-a aplicat o amendă de 3000 de lei. „Pentru ce să fiu amendat? Tot orașul e împânzit de persoane care vând orice – detergenți, lenjerie de corp sau de pat, brânză, lapte sau carne, vin sau chiar droguri, iar eu, care vindeam pere crescute cu munca mea, am devenit cel mai mare «infractor». Cine îmi poate explica de ce mi-au aplicat amenda, și nu oricare, dar cea mai mare prevăzută de lege pentru practicarea comerțului stradal?” – ne întreabă Gheorghe Mogâldea.

ZdG a contactat Comisia administrativă de pe lângă Pretura Ciocana. Acolo, jurista Victorina Agrigoroaiei, secretara Comisiei, ne-a explicat că decizia vine după ce agenții constatatori au stabilit că persoana a încălcat Codul contravențional, art. 273, al. 15, vânzând „fructe și legume în asortiment”. Gheorghe Mogâldea spune însă că el nu a comercializat nimic mai mult decât pere din propria livadă, având la el și certificatul eliberat de Primăria Zubrești care confirmă că perele sunt din livada sa.

Victorina Agrigoroaiei spune că nu ar avea motive să creadă că agentul constatator l-a determinat prin înșelătorie pe Mogâldea să semneze o foaie fără conținut, care ulterior a devenit proces-verbal. „Este o persoană cu capacități depline. A semnat. De ce a semnat o foaie fără conținut? Avem fotografii din care se vede că el comercializează fructe din mașină”, explică funcționara.

Întrebată de ce Comisia administrativă a luat decizia fără a discuta cu cetățeanul vizat, secretara Comisiei a spus că persoana „a fost citată, dar nu s-a prezentat”, fapt infirmat de Mogâldea. „Membrii Comisiei au verificat tot dosarul și au decis că s-au încălcat regulile de comerț”, susține Agrigoroaiei, precizând că ar exista trei variante de soluționare a problemei: are dreptul să achite jumătate din sumă în termen de trei zile lucrătoare, iar în acest caz se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral; poate depune contestație la Pretură și în adresa Judecătoriei; în termen de 30 de zile achită amenda integral. „Dacă nu a întreprins niciuna din cele trei variante, dosarul e transmis către executor, care va purcede la executarea silită a deciziei”, spune funcționara.

Primarul nu explică de ce agenții constatatori acționează selectiv și tot selectiv aplică legislația în vigoare

Potrivit unei dispoziții a Primarului General de Chișinău, agenții constatatori inspectează zilnic locațiile în care se desfășoară activitatea ilegală a comercianților stradali. Dacă se constată comerț stradal fără acte, se aplică prevederile Codului contravențional. Primarul însă nu explică de ce agenții constatatori acționează selectiv și tot selectiv aplică legislația în vigoare.

Codul contravențional, art. 273, al. 15 spune că desfăşurarea activităţii de comerţ în locuri sau în zone în care aceasta este interzisă conform legislaţiei şi/sau regulamentului aprobat de consiliul local privind desfăşurarea activităţilor de comerţ în localitatea respectivă se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.

Comisia administrativă de pe lângă Pretura Ciocana a decis aplicarea unei amenzi maxime, de 3000 de lei, cetățeanului Gheorghe Mogâldea pentru comercializarea perelor din livada sa într-un loc neautorizat.

Secretara Comisiei spune că decizia de a-i aplica o amendă maximă a fost luată deoarece acesta ar fi comercializat repetat fructe în acea zonă, deși nu i-a fost întocmit decât un singur proces-verbal.

„Nu am mai fost sancționat, nu am mai avut divergențe cu agenții constatatori”, spune Gheorghe Mogâldea, care a decis să contesteze în judecată decizia Comisiei de la Ciocana. În contestația sa, pensionarul argumentează că a devenit victima unei decizii tendențioase a unor funcționari publici.

Ce spun avocații?

Contactat de ZdG, avocatul Veaceslav Ropot constată că „e un abuz din partea autorităților”. Acesta argumentează că „doar în cazul persoanelor care au înregistrat recidive poate fi aplicată amenda maximă. Potrivit avocatului, o circumstanță atenuantă e și cea că este vorba de pedepsirea unui pensionar. „Credeți că acea Comisie a calculat dacă nu cumva pensia cetățeanului e mai mică, e egală sau depășește puțin mărimea amenzii aplicate?” – întreabă avocatul, punctând că în acest caz ar fi vorba de o gravă încălcare a Convenției Europene pentru Drepturile Omului.





