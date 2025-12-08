LIVE Prima zi a Forumului Mass-Media, ediția a 10-a

Pe 8 și 9 decembrie 2025 la Chișinău are loc a 10-a ediție a Forumului Mass-Media. Tradițional, în cadrul evenimentului, va fi lansată o nouă ediție a „CĂRȚII NEGRE a risipei banilor publici în R. Moldova” și vor fi premiate cele mai bune investigații jurnalistice ale anului.

În agenda Forumului sunt incluse șase dezbateri pe teme actuale pentru comunitatea jurnalistică moldovenească, de la îmbunătățirea cadrului legislativ care reglementează domeniul până la consolidarea sustenabilității instituțiilor de presă. La dezbateri vor participa experți locali, internaționali, autorități, jurnaliști și manageri media.

Pe lângă subiectele care vizează legislația mass-media și reziliența informațională, participanții la cea de-a 10-a ediție a Forumului Mass-Media, care se va desfășura pe 8 și 9 decembrie 2025 la Chișinău, vor dezbate și provocările de natură economică ale breslei: starea pieței de publicitate, pregătirea cadrelor pentru redacții, suportul internațional pentru sustenabilitatea presei independente.

La Forumul Mass-Media 2025 sunt planificate și două evenimente speciale: unul dedicat presei locale și altul – jurnalismului de investigație: va fi lansată o nouă ediție a „CĂRȚII NEGRE a risipei banilor publici în R. Moldova” și vor fi premiate cele mai bune investigații jurnalistice ale anului.

În ediția din 2024, patru jurnaliste ale Ziarului de Gardă au fost premiate în cadrul Forumului Mass-Media 2024. Investigațiile „În slujba Moscovei I” și „În slujba Moscovei II” realizate de Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor au obținut locul I la concursul național „Investigațiile jurnalistice ale anului 2024”, desfășurat de Asociația Presei Independente (API) și Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania). De asemenea, ancheta Planul lui Platon. Dezvăluirile unei voluntare, realizată de jurnalistele ZdG, Luminița Cauliuc și Natalia Zaharescu, a obținut locul III în cadrul aceleiași categorii.