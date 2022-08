Ministrul Finanțelor anunță care este suma datoriei interne a țării și spune de ce R. Moldova se împrumută de pe piața internă

La 31 iulie 2022, datoria internă formata din Valori Mobiliare de Stat (VMS) emise pe piața primară a constituit 17,2 miliarde lei, cu 2,4 miliarde de lei mai mică decât în aceeași lună a anului trecut.

Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, menționează într-un comentariu pe Facebook că actual Guvern nu se împrumută din surse interne prin emiterea Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) pe piața primară pentru a efectua cheltuieli aferente anului 2022 ci face acest lucru exclusiv pentru a refinanțat datoria de stat ,acumulată de guvernele precedente, din surse interne.

Tot ministrul menționează că acum Ministerul Finanțelor a emis Valori Mobiliare de Sat cu o rată a dobânzii mult sub actualul nivel al inflației, fapt care nu s-a întâmplat pe perioada guvernelor anterioare.

„Guvernul actual nu se împrumută din surse interne prin emiterea Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) pe piața primară pentru a efectua cheltuieli aferente anului 2022. Cu alte cuvinte dacă nu ar fi fost necesar de refinanțat datoria de stat din surse interne, guvernul nu avea nevoie de a se împrumuta de pe piața internă. Datoria internă la 30 iunie 2022 a constituit 32,2 miliarde lei, formată din 3 componente: (i) 17,6 miliarde lei – Valori Mobiliare de Stat (VMS) emise pe piața primară, (ii) 2,3 miliarde lei – VMS convertite (datoria către BNM), (iii) 12,6 miliarde lei, – VMS emise pentru executarea garanțiilor de stat acordate BNM (”frauda bancară”).

Emisiunile de VMS efectuate pe piața primară de către MF pe perioada anului 2022 au fost destinate exclusiv pentru refinanțarea datoriei de stat din surse interne. Datorie acumulată de Guvernele anterioare. Mai mult, această datorie trebuie refinanțată practic integral într-un termen de sub un an (5,3% din datorie are scadența de 3 luni, 29,5% termenul de 182 zile și 51% de 365 zile). Astfel, la 31 iulie 2021 datoria internă formata din VMS emise pe piața primară a constituit 19,6 miliarde lei, iar la 31 iulie 2022 aceasta constituia 17,2 miliarde lei. Prin urmare în perioada guvernării actuale datoria pe această componentă s-a redus cu 2,4 miliarde de lei. Dar, este evident că această datorie (de 19,6 miliarde lei) nu poate fi stinsă integral într-un an, adică nu este posibil să stopezi refinanțarea acesteia. Din această cauză, în perioada februarie-iulie 2022, MF a emis VMS la o rată medie anuală ponderată în intervalul 11%-19%, în timp ce inflația a înregistrat valori continuu crescânde de la 18,5% în până la 33,6% în aceiași perioadă (rata dobânzii este mult sub nivelul inflației).

Anterior, Guvernul RM s-a împrumutat de pe piața locală și mai scump, cu o dobândă mai mare sau similară în condițiile unui nivel de inflație cu mult mai mic. În perioada Martie 2015 –Aprilie 2016 Guvernul s-a împrumutat de pe piața internă cu dobânzi la o rată medie anuală ponderată de la 17% până la 25,3%, când inflația a fost de la 7,1% până la 13,6%. De asemenea, pe perioada aprilie 2008- aprilie 2009, Guvernul (Greceanîi) s-a împrumutat de pe piața locală la dobânzi de 14% – 24% în timp ce inflația a fost în intervalul – 0,3% până la 17%. Atenție, în ambele cazuri rata dobânzii a fost cu mult peste nivelul inflației, față de situația actuală când situația este inversă”.

În context, ministrul Finanțelor susține că emisiunea VMS pe piața primară este condiționată de structura datoriei de stat și nu de necesitatea de a finanța deficitul bugetar pe anul 2022, iar, prețul înalt (chiar dacă este sub nivelul inflației) la care Ministerul Finanțelor este nevoit să se împrumute este dictat de structura portofoliului din care este formată datoria internă și de piața financiară subdezvoltată.

Ce înseamnă Valori Mobiliare de Stat

Banca Naţională a Moldovei (BNM), în calitate de agent al Ministerului Finanţelor, administrează piaţa primară a valorilor mobiliare de stat (VMS) emise în formă de înscriere în cont pe piaţa internă.

În această calitate BNM este autorizată să organizeze şi să conducă activitatea de vânzare a VMS emise de Ministerul Finanţelor al R. Moldova.

BNM îndeplineşte aceste atribuţii conform Acordului de agent al statului încheiat între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Banca Naţională a Moldovei.

Începând cu emiterea bonurilor de trezorerie în martie 1995 şi în decursul întregii perioade de funcţionare a pieţei VMS, în Republica Moldova au fost întreprinse măsuri eficiente în domeniul dezvoltării pieţei VMS.

În colaborare cu Ministerul Finanţelor, BNM a stabilit şi aplică reglementarea activităţilor şi operaţiunilor pe piaţa primară a VMS, a elaborat o serie de măsuri vizând crearea condiţiilor necesare dezvoltării unei pieţe a VMS bazate pe regularitate şi transparenţa emisiunilor, menţinerea unui nivel de lichiditate corespunzător.

Pe piaţa internă a R. Moldova se emit două tipuri de VMS:

bonuri de trezorerie – valori mobiliare cu diferite termene de circulaţie până la un an;

obligaţiuni de stat – valori mobiliare cu scadenţa mai mare de un an.

