Ministrul Economiei, Claudiu Năsui: „Nu susțin tăieri la partea de asistență socială”. Ce spune noul ministru despre risipă și companiile de stat

Noul ministru al Economiei și Digitalizării, Claudiu Năsui, susține că nu va sprijini reducerea bugetelor destinate asistenței sociale și spune că prioritatea sa va fi diminuarea risipei din sectorul public. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Cutia Neagră de la TV8.

„Nu susțin tăieri la partea de asistență socială, nici în România nu le-am susținut”, a declarat Claudiu Năsui. Potrivit ministrului, problema nu este sprijinul acordat persoanelor vulnerabile, ci modul în care sunt distribuite resursele publice.

„Doresc să reducem risipa. Singurii care beneficiază din urma acestei risipe sunt o mână de oameni”, a spus Năsui, adăugând că urmărește o distribuție a resurselor în care să fie sprijiniți cei mai săraci.

„R. Moldova are un potențial economic imens care, cumva, e ținut în urmă și exact asta trebuie să facem, să descătușăm aceste forțe ale creșterii economice”, a declarat Năsui.

Noul ministru a vorbit și despre companiile de stat, despre care spune că au acumulat probleme de-a lungul anilor. „În cazul companiilor de stat nu poți să nu vezi pierderile, lucruri care există de decenii”, a afirmat acesta.

Năsui spune că tatăl său nu a avut afaceri în Republica Moldova. Datele publice indică însă o companie fondată de acesta

La aceeași emisiune, noul ministru al Economiei și Digitalizării a declarat că că tatăl său nu a avut afaceri în Republica Moldova.

„Tatăl meu a fost consul onorific și el e un mare fan al unirii și al R. Moldova și al dezvoltării în zona aceasta și atunci el foarte dornic și fericit să ajute. (…) El face parte din diaspora română din străinătate care a susținut cu foarte multe fonduri eforturile de politică externă a R. Moldova, evenimente prin SUA și în contextul acesta el a fost făcut consul onorific”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă tatăl său „a avut cumva afaceri legate de R. Moldova?”, ministrul a răspuns: „Niciuna, nu”.

Ziarul de Gardă a scris anterior că familia lui Claudiu Năsui, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, are legături cu R. Moldova de peste un deceniu. Dorel-Vasile Năsui, tatăl noului membru al Guvernului de la Chișinău, om de afaceri, a devenit în 2014 consul onorific al R. Moldova în statul american Illinois, funcție pe care a deținut-o circa un deceniu.

Acesta a vizitat anterior de mai multe ori R. Moldova și a oferit mai multe interviuri în care a vorbit despre țara noastră. Dorel Năsui apare în mai multe imagini sau evenimente cu actuali și foști oficiali din R. Moldova. Întrebat anterior de ZdG dacă statutul de consul onorific al R. Moldova pe care tatăl său l-a deținut a influențat în vreun fel numirea sa în funcție, ministrul Năsui a replicat: „Cum ar putea? Evident că nu”.

Potrivit unui răspuns primit de la MAE, Dorel Năsui, tatăl ministrului, nu mai deține calitatea de consul onorific al Republicii Moldova începând cu luna februarie 2025.

Datele publice arată că, în anii 90, familia Năsui chiar a participat la fondarea unei firme în R. Moldova: întreprinderea Mixtă „RADIOTEL-MIR” SRL. Compania, fondată în 1996, este activă și astăzi.



Aceleași date publice arată că Dorel-Vasile Năsui deține 35%, iar fratele său, Simion Năsui alte 35%. 5% aparțin lui Vladimir-Nicolae Dobre, iar restul de 25% companiei din R. Moldova „Matas” SRL, cu activitate declarată în vânzări și în domeniul telecomunicațiilor. Firma, fondată în 1994, este și ea activă, având trei proprietari: Nicolai Bostan, Vladimir Dabija și Nadejda Saveliev.

Conform datelor disponibile pe site-ul moldovaillinoishc.com care se prezintă drept un site oficial al Consulatului Onorific al Republicii Moldova în Illinois (SUA), Dorel Năsui este „un om de afaceri și un antreprenor de succes, care trăiește în zona orașului Chicago. El a plecat din România spre SUA, unde a cerut și a primit azil politic în 1986 și a lucrat ca inginer IT pentru Motorola și alte companii. În 1990, a deschis propria sa companie, American International Radio, Inc. sau AIR: www.airadio.com.”. Conform acelorași informații, compania lui Năsui avea afaceri în peste 50 de țări din întreaga lume, cu sedii în SUA, Germania, Republica Cehă, Spania, România, Polonia, Turcia, Ucraina, Irak, Dubai, Orientul Mijlociu, Australia, fiind unul dintre cei mai mari distribuitori ai Motorola Solutions la nivel mondial.

La fe, într-un interviu acordat NewsMaker pe 2 septembrie, Năsui a declarat că a aflat despre companie chiar de la jurnaliști și a susținut că aceasta ar fi fost înființată în anii ’90, ulterior închisă și că nu ar fi avut activitate.

„Vă recunosc că am aflat și eu despre compania aceasta astăzi, de la dumneavoastră. E o companie care, înțeleg, a fost înființată în ’92 și închisă de atunci și care nu a avut deloc activitate. Alte investiții ale familiei mele în Republica Moldova nu știu să existe”, a declarat ministrul. Potrivit datelor publice însă, compania figurează în continuare cu statut activ.