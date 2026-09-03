Noul ministrul al Economiei, Claudiu Năsui, spune că tatăl său nu a avut afaceri în Republica Moldova. Datele publice indică însă o companie fondată de acesta

Noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, susține că tatăl său nu a avut afaceri în Republica Moldova. Declarația a fost făcută la emisiunea Cutia Neagră de la TV8, în contextul întrebărilor despre legăturile familiei sale cu țara noastră și despre activitatea tatălui său, Dorel-Vasile Năsui, care a deținut funcția de consul onorific al Republicii Moldova în statul american Illinois.

„Tatăl meu a fost consul onorific și el e un mare fan al unirii și al R. Moldova și al dezvoltării în zona aceasta și atunci el foarte dornic și fericit să ajute. (…) El face parte din diaspora română din străinătate care a susținut cu foarte multe fonduri eforturile de politică externă a R. Moldova, evenimente prin SUA și în contextul acesta el a fost făcut consul onorific”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă tatăl său „a avut cumva afaceri legate de R. Moldova?”, ministrul a răspuns: „Niciuna, nu”.

Ziarul de Gardă a scris anterior că familia lui Claudiu Năsui, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, are legături cu R. Moldova de peste un deceniu. Dorel-Vasile Năsui, tatăl noului membru al Guvernului de la Chișinău, om de afaceri, a devenit în 2014 consul onorific al R. Moldova în statul american Illinois, funcție pe care a deținut-o circa un deceniu.

Acesta a vizitat anterior de mai multe ori R. Moldova și a oferit mai multe interviuri în care a vorbit despre țara noastră. Dorel Năsui apare în mai multe imagini sau evenimente cu actuali și foști oficiali din R. Moldova. Întrebat anterior de ZdG dacă statutul de consul onorific al R. Moldova pe care tatăl său l-a deținut a influențat în vreun fel numirea sa în funcție, ministrul Năsui a replicat: „Cum ar putea? Evident că nu”.

Potrivit unui răspuns primit de la MAE, Dorel Năsui, tatăl ministrului, nu mai deține calitatea de consul onorific al Republicii Moldova începând cu luna februarie 2025.

Datele publice arată că, în anii 90, familia Năsui chiar a participat la fondarea unei firme în R. Moldova: întreprinderea Mixtă „RADIOTEL-MIR” SRL. Compania, fondată în 1996, este activă și astăzi.



Aceleași date publice arată că Dorel-Vasile Năsui deține 35%, iar fratele său, Simion Năsui alte 35%. 5% aparțin lui Vladimir-Nicolae Dobre, iar restul de 25% companiei din R. Moldova „Matas” SRL, cu activitate declarată în vânzări și în domeniul telecomunicațiilor. Firma, fondată în 1994, este și ea activă, având trei proprietari: Nicolai Bostan, Vladimir Dabija și Nadejda Saveliev.

Conform datelor disponibile pe site-ul moldovaillinoishc.com care se prezintă drept un site oficial al Consulatului Onorific al Republicii Moldova în Illinois (SUA), Dorel Năsui este „un om de afaceri și un antreprenor de succes, care trăiește în zona orașului Chicago. El a plecat din România spre SUA, unde a cerut și a primit azil politic în 1986 și a lucrat ca inginer IT pentru Motorola și alte companii. În 1990, a deschis propria sa companie, American International Radio, Inc. sau AIR: www.airadio.com.”. Conform acelorași informații, compania lui Năsui avea afaceri în peste 50 de țări din întreaga lume, cu sedii în SUA, Germania, Republica Cehă, Spania, România, Polonia, Turcia, Ucraina, Irak, Dubai, Orientul Mijlociu, Australia, fiind unul dintre cei mai mari distribuitori ai Motorola Solutions la nivel mondial.

La fe, într-un interviu acordat NewsMaker pe 2 septembrie, Năsui a declarat că a aflat despre companie chiar de la jurnaliști și a susținut că aceasta ar fi fost înființată în anii ’90, ulterior închisă și că nu ar fi avut activitate.