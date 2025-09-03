Mai multe drumuri naționale și locale își vor schimba numele și administrarea: „Nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea lor”

Guvernul modifică administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, miercuri, 3 septembrie, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din R. Moldova, conform unui comunicat de presă.

Potrivit Executivului, decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent „nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea lor”.

În urma modificărilor, drumul de legătură R15.2 M5 – R16 va fi inclus în rețeaua națională și va putea fi reparat și întreținut de Administrația Națională a Drumurilor. În același timp, drumul regional G104 Ialoveni–Costești–Molești–Răzeni–M3 va include și drumul local L494 R3, care asigură accesul spre orașul Ialoveni, și va purta denumirea R3 – Ialoveni – Costești – Molești – Răzeni – M3.

Totodată, drumul G141 Vulcănești – Colibași – R34 va fi redenumit M3 – Vulcănești – Colibași – R34, pentru a asigura legătura directă cu drumul expres M3 odată cu finalizarea drumului de ocolire a orașului Vulcănești. De asemenea, la Troița Nouă va fi creat drumul local de interes raional L487.1 G110 – Troița Nouă – L487, care cuprinde segmentul din intravilanul satului Troița Nouă și face parte din construcția drumului de ocolire a satului, integrat în traseul drumului R30.