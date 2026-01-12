În școlile și grădinițele din capitală nu au ajuns carne și ouă depistate cu metronidazol, afirmă șeful-adjunct al DGETS

Andrei Pavaloi, șeful-adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport (DGETS) din Chişinău, afirmă că în școli nu au ajuns produse din loturile în care a fost depistată prezența metronizadolului. Precizările vin în contextul în care 110 000 de păsări au fost nimicite după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat reziduuri de produse interzise, iar două loturi de ouă de găină au fost rechemate de la consumatori, la început de ianuarie, din același motiv.

Potrivit lui Pavaloi, instituțiile educaționale din municipiul Chișinău nu au avut contracte cu companiile ale vizate.

„De îndată ce am vizualizat informația publică, am verificat împreună cu colegii totalitatea contractelor prin care sunt livrate produsele alimentare în instituții. Am stabilit că din cei 10 agenți economici care figurează în acea listă nu avem vreun contract cu niciunul din acei agenți economici”, a declarat Andrei Pavaloi în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 12 ianuarie 2026.

Pe 9 ianuarie, 110 00 de păsări au fost nimicite după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat reziduuri de produse interzise. Agenția nu a publicat numele companiei, dar a anunțat că, în toate unitățile verificate, a fost dispusă suspendarea mișcării păsărilor și a ouălor obținute de la acestea, precum și inițierea acțiunilor de rechemare de pe piață a ouălor de consum.

Astfel, ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator, a fost depistată prezența metronidazolului.

Pe 2 ianuarie, ANSA a informat că operatorii din sectorul alimentar SRL Raiplai-Avicola și SRL INTERVETCOM au inițiat retragerea de la consumatori a ouălor de găină, pentru că s-a depistat substanța farmacologic activă interzisă de uz veterinar – metronidazol în probele de furaje.

Ce este metronidazolul?

Metronidazolul este un chimioterapic puternic, cu efecte bacteriostatice și antiparazitare (n.r. este utilizat, în mod obișnuit, pentru a trata diferite infecții cauzate de bacterii și anumiți paraziți). Acesta acționează prin intrarea în celulele bacteriene și protozoare și perturbând sinteza ADN-ului acestora. În termeni simpli, interferează cu capacitatea acestor microorganisme de a se reproduce și de a funcționa corespunzător, ducând în cele din urmă la moartea lor. Mecansimul dat, îl face eficient împotriva unei game largi de infecții, în special a celor cauzate de organisme anaerobe (n.r. microorganisme care pot trăi și se pot dezvolta în absența oxigenului molecular, utilizând alte substanțe precum nitrați, sulfați, CO2).

Potrivit Agenției Naționale a Medicamentelui și a Dispozitivelor Medicale din România, pe lângă efectul util, medicamentul are și efecte secundare frecvente, precum greață, durere de cap, amețeală, diaree, gust metalic în gură. De asemenea, poate aduce și efecte mai grave: reacții alergice, convulsii, neuropatie periferică, probleme hepatice.

Din cauza riscurilor pe care le reprezintă, utilizarea acestuia este interzisă la animalele de la care se obțin produse alimentare destinate consumului uman începând cu anul 1997 în Uniunea Europeană și din anul 2011 în R. Moldova.

ANSA a anunțat că vor ține o conferință de presă luni, 12 ianuarie, la ora 13:00, pentru a oferi mai multe detalii referitor la acest caz, în urma criticilor apărute în spațiul public.

Deputatul Vasile Costiuc, care este și liderul formațiunii „Democrația Acasă”, a declarat că acest caz „scoate la iveală mai multe probleme sistemice în modul în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a gestionat situația: întârzierea informării publice, selectivitatea în comunicare și aplicarea neuniformă a măsurilor coercitive şi asta ridică mari semne de întrebare”. Potrivit acestuia, ANSA ar fi deținut informația despre contaminare încă de pe 22 decembrie, în timp ce informația a devenit publică pe 2 ianuarie.