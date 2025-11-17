„Factura la energie poate fi redusă la jumătate” – directorul CNED explică cum pot fi economisiți 9,5 miliarde de lei anual

Până la 9,5 miliarde de lei ar putea fi economisiți anual, iar facturile la energie s-ar putea reduce chiar și la jumătate dacă locuințele ar fi eficientizate energetic, afirmă Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED). Potrivit acestuia, clădirile rezidențiale consumă jumătate din energia utilizată la nivel național, iar multe dintre ele au o „performanță energetică redusă”, ceea ce generează costuri mai mari.

Ion Muntean a vorbit, într-un interviu pentru Serviciul de presă al CNED, despre importanța eficienței energetice în Moldova, în contextul crizelor energetice din ultimii ani. Acesta a declarat că studiile efectuale de CNED arată că potențialul de reducere a consumului de energie în rândul consumatorilor casnici este de 30% și 70%.

„În practică, aceasta înseamnă că factura la energie poate fi redusă chiar și la jumătate prin măsuri precum termoizolarea anvelopei clădirii, înlocuirea ferestrelor vechi cu unele eficiente energetic, modernizarea sistemelor de încălzire etc. În unități monetare, acest potențial de economisire se ridică la aproximativ 9,5 miliarde de lei anual doar în sectorul rezidențial, bani care ar putea rămâne în buzunarele consumatorilor și folosiți pentru sănătate, educație sau îmbunătățirea condițiilor de trai”, a explicat Ion Muntean.

În continuare, acesta a vorbit și despre compensațiile oferite de Guvern, care doar în sezonul de încălzire 2024–2025 au depășit 2 miliarde de lei: „Aceste resurse ar putea fi economisite și direcționate către alte priorități, dacă numărul clădirilor energofage ar fi redus.”

În context, directorul CNED a adresat un mesaj cetățenilor „preocupați de facturile ridicate la energie”.

„Este o realitate pe care o înțelegem și muncim mult să sporim încrederea populației în programele guvernamentale. Populația nu a fost obișnuită să primească un ajutor consistent de la stat pentru a-și eficientiza consumul de energie. Astfel, lucrurile noi implică și un proces de schimbare a percepției și chiar a mentalității în ceea ce privește cooperarea între stat, mediul de afaceri și consumatorii finali în vederea eficientizării consumului de energie.