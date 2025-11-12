Rectificare bugetară: resursele financiare au fost redistribuite pentru a acoperi plata pensiilor și indemnizațiilor, necesitățile salariale și a completa fondul destinat compensațiilor

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 12 noiembrie, rectificări la Legea bugetului de stat pentru anul 2025. Modificările prevăd redistribuirea resurselor bugetare spre completarea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice, acoperirea necesităților salariale, în special pentru profesori, și alocarea fondurilor necesare pentru plata indemnizațiilor și altor măsuri sociale, conform unui comunicat de presă.

Fondul de reducere a vulnerabilității energetice va fi completat cu 706,6 milioane de lei. Dintre acestea, 463,5 milioane de lei vor fi folosite pentru compensații la energie termică sub formă de plată monetară (prin transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat) și 232 de milioane de lei – pentru compensații în facturi la energia electrică. Suma totală a Fondului de reducere a vulnerabilității energetice în anul 2025 va constitui peste 4,3 miliarde de lei.

Alocări de mijloace financiare sunt destinate pentru acoperirea necesităților la cheltuieli de personal în cadrul instituțiilor finanțate din bugetul de stat, în sumă de peste 1 miliard de lei, și prin transferuri către bugetele locale – peste 914 milioane de lei. Este vorba, în principal, despre plata salariilor în învățământ.

De asemenea, vor fi transferate resurse în valoare de 361,4 milioane de lei către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru plata prestațiilor sociale.

În același timp, au fost diminuate cu circa 717 milioane de lei cheltuielile în cadrul proiectelor finanțate din surse externe, „reieșind din estimările privind valorificarea resurselor până la finele anului curent”. Totodată, vor fi majorate fondurile disponibile în cadrul unor proiecte care vizează modernizarea agriculturii.

Astfel, veniturile bugetului de stat vor însuma 75,79 miliarde de lei, cheltuielile vor totaliza 94 miliarde de lei, iar soldul bugetar va constitui circa 18 miliarde de lei.

Rectificări au fost făcute și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025. Bugetul asigurărilor sociale de stat se majorează cu 903 milioane de lei, până la 49,39 miliarde de lei.

Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, resursele suplimentare vin să sprijine plata pensiilor și indemnizațiilor, protecția familiilor și copiilor, precum și a persoanelor cu dizabilități. „Unele cheltuieli au fost optimizate. Datorită măsurilor active ale ANOFM și reformei Inspectoratului de Stat al Muncii, am crescut numărul persoanelor angajate în câmpul muncii, ceea ce a redus cheltuielile pentru ajutorul de șomaj”, a adăugat ministra.