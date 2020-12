Expert economic explică ce presupune recomandarea BNM prin care îndeamnă băncile din R. Moldova să se abțină de la plata dividentelor

Responsabilii de la Banca Națională a Moldovei au emis vineri, 11 decembrie, o notificare prin care recomandă, în continuare, băncilor licențiate să se abțină de la distribuirea dividendelor către acționari și răscumpărări de instrumente de fonduri proprii, până la prezentarea de către societățile de audit a situațiilor financiare auditate pentru sfârșitul anului 2020.

Contactat de ZdG, expertul economic al IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, a explicat ce presupune această recomandare.

În notă, BNM menționează că decizia respectivă a fost luată pentru a asigura stabilitatea și viabilitatea băncilor licențiate în contextul efectelor negative ale pandemiei COVID-19 manifestate pe parcursul anului curent și al perspectivelor precare de extindere a pandemiei.

„Asigurarea unui nivel adecvat al fondurilor proprii și activelor lichide, în condițiile promovării unei politici adecvate de gestiune a riscurilor va permite băncilor licențiate să mențină creditarea economiei reale”, menționează BNM

Expert economic: „E o măsură de securizare a băncilor. BNM acum vrea să se asigure că băncile într-adevăr au câștigat banii și respectiv au câștig, dar nu și pierderi”

Solicitat de ZdG, expertul economic al IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, menționează că recomandarea BNM este bună, explicând că această recomandare este de fapt o măsură prudențială, menită să securizeze sistemul bancar.

„Recomandarea este foarte bună. Explic în ce constă această recomandare.

Acum, sistemul nostru bancar este cu mult mai securizat. Să nu uităm cum a fost în 2014 – 2015, când existau foarte multe credite neperformante și calitatea raportării era una extrem de proastă, altfel spus băncile ascundeau că au probleme.

Noi acum suntem într-un an de criză, suntem într-un an cu dificultăți și BNM spune: voi ați câștigat bani, dar hai să vedem dacă nu cumva aveți și pierderi. Atunci, BNM spune – faceți un audit, verificați-vă toate creditele, asigurați-vă că nu aveți credite cu probleme, care să vă creeze găuri pe viitor, ca nu repetăm anul cu tristă faimă care l-am avut și dacă totul este ok, atunci împărțim dividentele, ca să nu să se întâmple că acum banca împarte profitul și peste două luni se trezesc că au gaură în sistem pentru că au credite neperformante și nu au bani.

E o chestiune care se recomandă pentru toți. Cheltui doar banii pe care i-ai câștigat și BNM acum vrea să se asigure că ei într-adevăr au câștigat banii și respectiv au câștig, dar nu și pierderi.

Acum, pentru a verifica, BNM le-a spus băncilor să-și facă audit, se sigură că totul este bine, se asigură că nu sunt credite cu probleme, se asigură că nu o să apară găuri în banci din cauza unor credite neperformante și dacă totul e bine pot să-și ia dividentele.

Respectiv, băncile trebuie să facă audit și să se asigure că nu este nicio problemă, să se asigure că acest profit chiar e profit.

Să nu se întâmple cum au fost în alți ani, spuneau că au profit, dar de fapt ascundeau pierderile și atunci profitul îl declarau, dar pierderile nu și ne-am trezit că aveam un sistem bancar găurit. Într-un timp, în anumite sectoare, noi am avut în 2014, în sectoarele economiei care în proporții de 50% din creditele luate nu le puteau întoarce înapoi. Banca a luat atunci bani de la oameni și a dat credite, iar oamenii vroiau banii înapoi și atunci banca a spus că acei cărora le-am dat credite nu au de unde să dea banii. Ca să nu se întâmple acest lucru, BNM a venit cu această recomandare. Este o măsură prudențială, este o măsură de securizare și este o măsură în beneficiul bănciilor, cetățenilor și pentru întreaga societate”, ne-a comunicat expertul economic.