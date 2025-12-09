Energocom anunță cantitatea de energie electrică achiziționată în noiembrie. Peste 25% din achiziții, realizate prin contracte cu furnizori din România și Ucraina

În luna noiembrie 2025, compania de stat „Energocom” a achiziționat circa 397,552 MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 134,70 EUR/MWh.

Conform unui comunicat al Energocom, importurile au constituit 67,97% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 32,03%.

„Din totalul achizițiilor, 25,88 % au fost realizate prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar restul 42,09% prin intermediul platformelor de tranzacționare BRM și OPCOM”, menționează reprezentanții companiei.

Potrivit companiei, costurile de achiziție nu includ taxe și cheltuieli asociate cu transportul, logistica și rezervarea de capacitate.

Compensațiile din facturile pentru consumul energiei electrice nu vor mai fi acordate cetățenilor începând cu 2026. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în urma ședinței de Guvern din 3 decembrie. Ministra a menționat că ajutorul se va concentra pe „compensații monetare”.

„Aceasta compensație în factură se va aplica doar pentru anul curent. Anul viitor nu prevedem aceste compensații în factură, dar ne vom concentra pe compensații monetare pentru căldură pentru grupurile vulnerabile, acele familii care chiar au nevoie de acest suport.

Ultima plată în factură va fi pentru factura care vine în luna decembrie, pentru luna noiembrie”, a declarat Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, în urma ședinței de Guvern din 3 decembrie.

Potrivit Nataliei Plugaru, Ministerul a înregistrat până la finalul lunii noiembrie peste 700 de mii de cereri pentru compensații monetare care urmează să fie analizate.