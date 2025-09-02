Energocom a achiziționat în luna august energie electrică cu un preț mai mic decât luna trecută

În luna august 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 EUR/MWh, a anunțat marți, 2 septembrie, compania.

Importurile au constituit 78,33% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 21,67%.

Din totalul achizițiilor, 61.25 % au fost realizate prin contracte cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar restul 17.08% prin intermediul platformelor de tranzacționare Bursa Română de Mărfuri (BRM) și Operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România (OPCOM).

Totuși, costurile de achiziție nu includ taxe și cheltuieli asociate cu transportul, logistica și rezervarea de capacitate.

Sursa: Energocom/Facebook

În luna iulie, S.A. „Energocom” a anunțat că a achiziționat circa 342,5 mii MWh de energie electrică, provenind, de asemenea, atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 124,72 euro/MWh, cu circa 14 euro mai mare decât în luna iulie, și cu 3 euro mai mult decât în august.

Consumatorii din centrul și sudul țării vor achita 3,59 lei/kWh, cu 51 de bani mai puțin decât prețul actual de 4,10 lei/kWh. Clienții S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (FEE-Nord) vor scoate din buzunare 4 lei pentru un kWh, cu 68 bani/kWh mai puțin decât prețul actual. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de marți, 29 iulie, prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice furnizată de Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2025 și de către de S.A. „FEE-Nord” S.R.L.