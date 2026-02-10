Consumul de gaze naturale a atins un nivel record în luna ianuarie. Datele comparative din ultimii ani

În luna ianuarie 2026, R. Moldova a înregistrat un maxim istoric al consumului de gaze naturale, pe data de 15 ianuarie fiind depășit pragul de 17 mii de MWh/zi (1 611 374 m³/zi), a anunțat Ministerul Energiei. În total, în luna ianuarie, SA Energocom și alți furnizori de gaze naturale au livrat consumatorilor de pe malul drept al Nistrului 194,4 milioane m³ de gaze naturale, cu aproape 50 de milioane m³ mai mult decât în luna decembrie 2025 și tot cu atât mai mult decât în luna ianuarie a anului trecut.

Cauza consumului majorat este temperatura scăzută, media pe luna ianuarie fiind de -5° C, comparativ cu -0,6° C în luna decembrie 2025, notează Ministerul Energiei într-un comunicat de presă.

Din aceste volume, Energocom a livrat în luna ianuarie peste 179 milioane m³ de gaze naturale, cu aproape 45 milioane m³ mai mult decât în luna decembrie 2025, când consumul a constituit circa 135,3 milioane m³.

Energocom este responsabilă de furnizarea gazelor naturale începând cu septembrie 2025, inclusiv de facturarea consumului pentru clienții casnici și non‑casnici la tarife reglementate. În același timp, activitățile de distribuție, citirea contoarelor și colectarea datelor, continuă să fie asigurate de operatorii de distribuție.