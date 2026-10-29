Comisia de recepție a Stației Electrice Chișinău a început inspectarea lucrărilor executate la infrastructura energetică

Comisia de recepție a Stației Electrice Chișinău și-a început activitatea la 28 octombrie 2026, prin inspectarea lucrărilor executate, în special a echipamentelor primare, lucrărilor civile, sistemelor de protecție și comunicații, circuitele secundare și documentația tehnică, informează Ministerul Energiei.

Conform comunicatului, Comisia de recepție a stabilit că punerea sub tensiune a stației se va desfășura etapizat, conform programului prezentat de Moldelectrica, iar fiecare etapă va fi precedată de examinarea documentației și a rezultatelor testelor aferente. Recepția finală a lucrărilor și emiterea certificatului de finalizare vor fi examinate după încheierea etapelor de energizare și verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor contractuale.

Anterior, au fost finalizate lucrările și recepționate Linia electrică Vulcănești – Chișinău și Stația Electrică Vulcănești.

„Linia Electrică Aeriană 400 kV Vulcănești – Chișinău reprezintă cea mai importantă investiție în infrastructura de transport a energiei electrice din Republica Moldova din ultimele decenii. Odată pusă în funcțiune, aceasta va putea transporta peste 50% din consumul de energie electrică al țării și va permite importul energiei din România și din piața europeană fără tranzitarea nodului energetic de la MGRES din regiunea transnistreană, consolidând astfel securitatea energetică și independența R. Moldova”, scrie Ministerul Energiei.

Promisiuni și termene nerespectate

Amintim că în 2025, an electoral în care au avut loc alegeri parlamentare, autoritățile R. Moldova au promis că Linia electrică Vulcănești-Chișinău, pe care au denumit-o „Linia independenței” va fi gata până la sfârșitul anului, adică în decembrie 2025. După ce acest termen nu a fost respectat, reprezentanții guvernării au făcut noi promisiuni, care, la fel nu au fost respectate.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în cadrul Podcast ZdCe de la Ziarul de Gardă, în martie 2026, că linia Vulcănești – Chișinău ar urma să fie gata până la sfârșitul lunii mai, în caz contrar, firmele contractate ar urma să fie penalizate.

Iar într-un comunicat al Ministerului Energiei din 10 iunie 2026, se menționa că „termenul de finalizare a proiectului rămâne neschimbat – 30 iunie 2026”.