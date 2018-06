Cel mai generos sponsor al PDM din 2016 a ajuns șef la Aeroportul Internațional Mărculești: „Aici nu ai ce fura”

Vladimir Maiduc, fostul șef al Direcției Administrative a primăriei Chișinău și cel mai generos donator al Partidului Democrat în campania electorală din anul 2016, ocupă funcția de director interimar al Aeroportului Internațional Mărculești (AIM). Informația se regăsește pe site-ul instituției, iar Maiduc declară pentru ZdG că a fost numit încă în luna martie 2018, la scurt timp după ce și-a dat demisia de la Primărie.

Fiind întrebat dacă are competențele necesare pentru a deține funcția de director la o astfel de instituție, Vladimir Maiduc ne-a comunicat că „pentru a lucra director la aeroport nu trebuie să fii pilot, fiind că eu nu zbor în cosmos. Trebuie să fii un manager bun”. Acesta a precizat că deține funcția de director interimar al „AIM” din luna martie 2018, când a fost numit de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, entitate care gestionează instituția.

În anul 2016, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, Vladimir Madiuc a figurat pe lista de donatori ai Partidului Democrat din Moldova (PDM). Acesta a contribuit cu 500 000 de lei și declara că nu este pentru prima dată când face astfel de donații pentru PDM. Funcționarul afirmă însă că numirea sa în funcția de director la AIM nu are nicio legătură cu PDM.

„Aeroportul are o sumedenie de datorii. Eu circul cu mașina mea personală. Eu nu am primit niciun salariu, nici nu știu cât e salariul meu. Venit din asta nu este. Numai muncă. Aici nu ai ce fura. Tot ce a trebuit să fure, s-a furat până la venirea mea. Sunt conturile blocate, pentru angajați nu sunt bani pentru salarii. A fost deconectat gazul și energia electrică. Nu vă gândiți că am venit aici și este un tort mare și ne-am adunat împrejur și cei care au donat pentru Partidul Democrat stau și mănâncă tort. Că mi-a făcut cineva un beneficiu și dețin această funcție. Nu! Am venit cu intenții bune”, zice Maiduc.

Vladimir Maiduc este om de afaceri, iar anterior a ocupat mai multe funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Ultima dată, în timpul mandatului lui Dorin Recen, Maiduc a deținut funcția de șef al Direcției Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne.

Vladimir Maiduc a fost numit, la finalul lunii februarie 2018, de către Silvia Radu, care deținea atunci funcția de primară interimară a capitalei, în calitate de șef al Direcției Administrative a primăriei Chișinău. Acesta a demisionat însă la câteva săptămâni de la numire, fără a explica motivele.

Conform informațiilor de pe pagina web a AIM, vice-administrator al Aeroportului Internațional Mărculești este Marin Mortean, fost angajat al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, demis din funcție pentru încălcarea disciplinei, iar ulterior, șef de Direcție în cadrul Agenției de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA). Și de la AIPA, Mortean a plecat cu acuzații și scandal, iar ulterior a ajuns şef al Direcţiei Dezvoltare Rurală, Statistică şi Marketing din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

