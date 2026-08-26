Cât costă un litru de benzină și motorină miercuri, 26 august

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru miercuri, 26 august.

Conform datelor publicate pe site-ul Agenției, un litru de benzină A95 poate fi cumpărat cu 31 de lei și 01 bani, cu 6 bani mai mult decât în ziua precedentă.

Totodată, un litru de motorină costă 33 de lei și 32 de bani, cu 2 bani mai mult.