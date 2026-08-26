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Cât costă un litru de benzină și motorină miercuri, 26 august

Foto: ZdG

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru miercuri, 26 august.

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Conform datelor publicate pe site-ul Agenției, un litru de benzină A95 poate fi cumpărat cu 31 de lei și 01 bani, cu 6 bani mai mult decât în ziua precedentă.

Totodată, un litru de motorină costă 33 de lei și 32 de bani, cu 2 bani mai mult.

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