Benzină și motorină mai scumpe. Prețul carburanților pentru joi, 23 iulie

Pe 23 iulie, șoferii vor plăti cu 27 bani mai mult pentru benzină și cu 48 bani mai mult pentru motorină, față de ziua precedentă, conform noilor prețuri stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Pentru ziua de joi, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:

29,68 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+0,27 lei);

(+0,27 lei); 29,49 lei/litru – pentru motorina standard (+0,48 lei).

Din 1 august, șoferii vor plăti cu 48 de bani mai mult pentru un litru de benzina sau motorină, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat modificarea marjei comerciale specifice aplicate la comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei, prin includerea aportului destinat constituirii și menținerii stocurilor de urgență de produse petroliere.