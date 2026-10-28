Benzina se ieftinește, iar motorina se scumpește. Prețurile stabilite de ANRE pentru 28 octombrie

Benzina se va ieftini cu 24 de bani pe litru, iar motorina se va scumpi cu 17 bani, potrivit prețurilor maximale de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru miercuri, 28 octombrie.

Astfel, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 31,98 lei, în scădere cu 24 de bani față de ziua precedentă. În același timp, prețul maxim pentru un litru de motorină va crește cu 17 bani, până la 36,17 lei.