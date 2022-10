„Azerbaidjanul este cointeresat de procurarea mașinilor agricole produse în R. Moldova”. Ministrul Agriculturii al R. Moldova a avut o întrevedere, în Israel, cu viceministrul Agriculturii din Azerbaidjan

Azerbaidjanul este cointeresat de procurarea mașinilor agricole produse în R. Moldova. Declarația a fost făcută de viceministrul Agriculturii din Republica Azerbaidjan, Sarvan Jafarov, în cadrul unei întrevederi, în Israel, cu ministrul Agriculturii al R. Moldova, Vladimir Bolea.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Agriculturii al R. Moldova, oficialul azer a invitat oamenii de afaceri din țara noastră să-și prezinte ofertele pe piața azeră.

„Oficialii au discutat despre situația actuală din regiune, referindu-se primordial la piața produselor de protecție a plantelor și a îngrășămintelor minerale. În aceeași ordine de idei, au analizat necesitățile piețelor regionale și mondiale, precum și au realizat schimb de opinii și soluții privind provocările cu care se confruntă agricultorii în contextul volatilității prețurilor la energie, la materiile prime și fertilizanți”, anunță Ministerul Agriculturii.

De asemenea, ministrul Vladimir Bolea a exprimat interesul părții moldovenești de a intensifica exportul cerealelor, fructelor și legumelor proaspete pe piața din Azerbaidjan, dar și interesul țării noastre de a achiziționa fertilizanți din Azerbaidjan, mai susțin reprezentanții ministerului: „Oficialii au convenit asupra menținerii contactelor la nivel înalt pe subiectele abordate și efectuarea vizitelor reciproce”.

În Israel, ministrul Vladimir Bolea a avut o întrevedere și cu ministrul Agriculturii al Regatului Bahrain, Wael Bin Nasser Al Mubarak, mai anunță ministerul Agriculturii: „Agenda discuțiilor a cuprins subiecte relevante pentru dezvoltarea relațiilor moldo-bahraineze, cu accent pe colaborarea în sfera agricolă”.

Ministrul Agriculturii al R Moldova, Vladimir Bolea, participă în aceste zile, alături de miniștrii agriculturii și de cercetători din industria agroalimentară, la primul Summit internațional „Food from the Sea and Desert”, organizat în Israel.

Asigurarea Securității alimentare prin dezvoltarea durabilă a agriculturii, digitalizarea muncilor aferente domeniului agroindustrial, eficientizarea utilizării apei și consolidarea imunității statelor la vulnerabilitățile climatice sunt principalele subiecte abordate în discuțiile delegațiilor guvernamentale prezente la Summit, explică ministrul Bolea.

