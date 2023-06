ANRE a ajustat prețurile la energia electrică produsă și tarifele pentru energia termică livrată de către S.A. „Termoelectrica” și S.A. „CET-Nord”. Consumatorii din capitală vor achita pentru energia electrică un preț cu 1% mai mare

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în cadrul ședinței din 27 iunie modificarea prețului la energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica”. Totodată, ANRE a ajutarea prețului la energia electrică produsă și a tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord”.

Astfel, consumatorii din municipiul Chișinău vor achita 3,98 lei/kWh (fără TVA), cu 5 bani (sau 1%) mai mult decât prețul în vigoare de la începutul lunii martie – 3,93 lei kWh (fără TVA). În plus, tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” a fost aprobat în mărime de 3 267 de lei/Gcal (fără TVA), cu 310 lei (sau 9%) mai puțin decât tariful actual – 3 577 de lei/Gcal (fără TVA).

Prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată aprobate sunt mai mari decât cele indicate de ANRE în proiectul de hotărâre publicat luni, 26 iunie.

Potrivit Agenției, la ajustarea în regim extraordinar s-a ținut cont de componentele incluse în prețul și tariful în vigoare aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 87 din 28.02.2023 și prevederile Dispoziției CSE nr. 68 din 10.05.2023. Ajustarea a fost determinată de următorii factori:

– desfășurarea, începând cu luna iunie a.c., a activității de producere cu excluderea păcurii și utilizarea integrală a gazelor naturale în scopuri de producere a energiei;

– creșterea accentuată a ponderii cheltuielilor de achiziție a gazelor naturale în totalul cheltuielilor de combustibil necesar pentru producerea energiei electrice, de la 19% la 59%;

– diminuarea ponderii cheltuielilor de procurare a păcurării pentru producerea energiei electrice, de la 81% la 41%;

– includerea în structura prețului și tarifului a cantității de 7 000 tone de păcură din rezervele de stat în cuantum de 208 609 219 lei, echivalent al costului gazelor naturale substituite.

Reprezentatul CET-Nord a solicitat în timpul ședinței să fie exclus proiectul privind tarifele pentru societatea pe acțiuni, motivând că Comisiei pentru Situații Excepționale ar urma să decidă în privința compensării devierilor înregistrate de companie, „care ulterior poate duce la diminuarea tarifului pentru consumatorul final”.

„Ieri am trimis în adresa Agenției o scrisoare în care am explicat că la moment se află în avizare un proiect de lege care are drept scop diminuarea tarifului la energie termică pentru consumatorii finali. Venim cu rugămintea, dacă este posibil, de exclus de pe ordinea de zi examinarea ajustării prețului până când vom avea decizia finală a Comisiei pentru Situații Excepționale a R. Moldova”, a spus directorul financiar al CET-Nord Alexandr Carabulea.