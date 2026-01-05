288 de afaceri agricole micro și mici au primit finanțare în 2025 prin programul FCA

Au fost finanțate 288 de afaceri agricole micro și mici, începând cu lansarea programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) în luna martie și până la sfârșitul lunii decembrie, 38 de afaceri fiind finanțate doar în ultima lună. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord, transmite Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

Potrivit comunicatului de presă, programul oferă finanțare în lei moldovenești, la o rată fixă de 5,1% anual, semnificativ mai avantajoasă decât dobânzile din sectorul bancar. Beneficiarii finali au obținut astfel un avantaj mediu de 6,45 puncte procentuale față de creditele comerciale.

Până în prezent, valoarea totală a resurselor recreditate prin FCA depășește 281 de milioane de lei, dintre care peste 38 de milioane au fost debursate în luna decembrie. MAIA mai adaugă că fiecare împrumut include o componentă de grant, alocată în funcție de tipul investiției. Astfel, valoarea totală a granturilor acordate depășește 30 de milioane de lei, dintre care 3,95 milioane în luna decembrie.

Ministerul Agriculturii subliniază că fermierii au direcționat cea mai mare parte a investițiilor către achiziția de echipamente pentru agricultura convențională, acestea reprezentând 70,29% din totalul cheltuielilor finanțate și fiind însoțite de un grant de 5%. O parte dintre beneficiari au ales să investească în tehnologii de agricultură conservativă, care constituie 9,50% din volumul finanțat și beneficiază de un grant de 15%. Totodată, investițiile în procesarea post-recoltare au însumat 20,21% din total, fiind susținute printr-un grant de 30%.

Până în luna octombrie numărul afacerilor sprijinite era de 154 de afaceri. Valoarea totală a finanțărilor aprobate a ajuns atunci la 157,6 milioane de lei.