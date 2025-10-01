154 afaceri agricole finanțate prin Programul FCA, după doar șapte luni de la implementare

În perioada 1 martie – 30 septembrie 2025, au fost sprijinite 154 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici. Valoarea totală a finanțărilor aprobate a ajuns la 157,6 milioane de lei, iar în luna septembrie au fost susținute 34 de proiecte investiționale, cu un volum cumulat de 31,41 milioane de lei, a anunțat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

Potrivit comunicatului, cele mai multe proiecte au vizat achiziția de echipamente și utilaje pentru agricultura convențională. Un procent semnificativ a fost direcționat către investiții în procesarea post-recoltare, segment care a atras aproape 29% din resursele alocate. Agricultura conservativă a reprezentat circa 8,5% din totalul investițiilor, transmite Ministerul Agriculturii.

Pentru perioada următoare, în cadrul FCA rămân disponibile fonduri, care pot fi accesate de către antreprenorii eligibili. Este vorba despre 208,04 milioane lei pentru partea de împrumuturi și 34,93 milioane lei pentru componenta de grant, a menționat MAIA.

Programul FCA este implementat de Guvernul Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor și Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE), prin intermediul instituțiilor financiare. FCA pune la dispoziția antreprenorilor credite în lei moldovenești, cu dobândă fixă de 5,1% anual.