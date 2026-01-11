Breşă de securitate la Instagram: Nume, telefoane și adrese, expuse pe Dark Web

Un raport recent Malwarebytes dezvăluie că 17,5 milioane de conturi Instagram au fost compromise, iar informațiile lor au fost scoase la vânzare pe dark web de către hackeri, potrivit News.ro. „Pachetul” vândut include nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese fizice şi alte informaţii personale, care pot fi folosite în atacuri de phishing.

Conform experților Malwarebytes, există indicii că datele vândute în prezent provin dintr-o vulnerabilitate mai veche, din anul 2024, când hackerii ar fi exploatat interfața de programare a Instagram pentru a extrage masiv informații private.

Meta nu a comunicat incidentul, deşi legea obligă companiile să anunţe autorităţile şi utilizatorii în legătură cu atacurile care le expun informaţiile personale. Potrivit legilor europene (GDPR), Meta era obligată să anunțe atacul în cel mult 3 zile. Compania riscă acum amenzi record, care pot ajunge la miliarde de euro, scriu sursele citate.

Cea mai sigură metodă de protecție este activarea autentificării în doi pași (cod suplimentar) sau a unui passkey (autentificare biometrică prin dispozitiv). Aceste măsuri blochează accesul hackerilor chiar dacă aceștia au reușit să vă afle parola. Puteți activa aceste opțiuni direct din Centrul de Administrare a Contului Meta.