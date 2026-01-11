DOC ANI a refuzat inițierea controlului averii arhitectei-șefe a municipiului Chișinău

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să refuze inițierea controlului averii și intereselor personale în cazul arhitectei-șefe a municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru. Decizia a fost luată în urma unei sesizări din oficiu, înregistrate la 10 decembrie 2025, care viza posibile încălcări ale regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Potrivit procesului-verbal de refuz, emis la 9 ianuarie, ANI a verificat corespunderea veniturilor declarate cu o donație în sumă de 11 600 de euro, precum și eventuale omisiuni sau erori în declararea unor bunuri imobile.

În cadrul verificărilor preliminare, inspectorul de integritate a analizat declarațiile de avere și interese personale depuse de Svetlana Dogotaru pentru perioada 2019–2024, precum și informații din registrele de stat și sistemele informaționale relevante. Conform ANI, au fost examinate inclusiv achiziția unui automobil, dobândirea unor terenuri și a unei case de locuit, dar și vânzarea a două apartamente, unul în valoare de 39 000 de euro și altul de 77 000 de euro, bunuri obținute anterior deținerii funcției publice.

Inspectorii ANI au constatat că, în declarațiile de avere, nu au fost incluse două terenuri și o casă de locuit, iar unele venituri au fost indicate „eronat”. În explicațiile prezentate, Svetlana Dogotaru a arătat că bunurile imobile respective au fost moștenite de către soțul său, iar dreptul de proprietate a fost înregistrat de autoritățile locale și cadastrale „fără implicarea directă sau informarea prealabilă a familiei”, ceea ce ar fi dus la neindicarea acestora în declarații.

În ceea ce privește donația de 11 600 de euro, ANI reține că aceasta nu a fost primită de Svetlana Dogotaru, ci a fost acordată fiicei sale, fiind prezentate documente justificative. În plus, unele venituri indicate greșit au fost explicate prin caracterul lor „unic sau nepermanent”.

În concluzie, ANI a stabilit că, deși au fost identificate „carențe în completarea declarațiilor”, acestea „nu conturează existența unei diferențe substanțiale între venituri, cheltuieli și avere, în sensul legii”. Prin urmare, autoritatea a dispus refuzul inițierii controlului averii și intereselor personale în privința Svetlanei Dogotaru.

Totodată, ANI a atenționat-o „să manifeste o atitudine responsabilă și prudentă în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale”, în conformitate cu prevederile legale.

Svetlana Dogotaru deține funcția de șefă a Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Consiliului Municipal Chișinău din 2 ianuarie 2020.

În 2024, aceasta a ajuns în vizorul CNA, după ce, împreună cu administratorii unei companii de construcție, ar fi pus la cale o schemă prin care urmăreau scopul deposedării municipalității de un lot de teren. Atunci, Ion Ceban, a declarat că Svetlana Dogotaru ar fi sesizat anterior Centrul Național Anticorupție (CNA) în legătură cu unele terenuri la care ar fi avut anumite întrebări. Dogotaru se declara drept „corectă” în toate acțiunile sale și afirmă că este „sigură” că „va fi stabilit adevărul”.