Statul Major al Forțelor Aeriene din România a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”. RO-Alert în nordul județului Tulcea

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România (IGSU) a anunțat vineri 2 ianuarie, în jurul orei 12:00, că a transmis un mesaj de averizare a populației din nordul județului Tulcea, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”, scrie G4Media.

„Mesajul are caracter preventiv și vizează posibilitate căderii unor obiecte din spațiul aerian. În acest context, sunt recomandate măsuri minime de siguranță, precum adăpostirea și respectarea indicațiilor autorităților, în funcție de evoluția situației”, precizează autoritățile române.

Comunicatul IGSU din România

„Astăzi, în jurul orei 12:00, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de informare și avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona de nord a județului Tulcea.

Mesajul are caracter preventiv și vizează posibilitate căderii unor obiecte din spațiul aerian. În acest context, sunt recomandate măsuri minime de siguranță, precum adăpostirea și respectarea indicațiilor autorităților, în funcție de evoluția situației.

Decizia transmiterii mesajului RO-ALERT a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forțelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”, se arată în comunicat.