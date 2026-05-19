Statisticile penale ale Consiliului Europei pentru 2025: R. Moldova are cei mai tineri deținuți din Europa

R. Moldova se numără printre țările europene cu cele mai mari rate de încarcerare, potrivit Statisticilor Penale Anuale ale Consiliului Europei pentru 2025 (SPACE I), publicate marți, 19 mai. Cu 245 de deținuți la 100 de mii de locuitori, R. Moldova ocupă locul trei în Europa după numărul persoanelor aflate în detenție, fiind depășită doar de Turcia și Azerbaidjan.

Datele arată însă că, spre deosebire de alte state europene afectate de supraaglomerare severă, penitenciarele din R. Moldova funcționează sub capacitatea maximă, fiind înregistrate 87 de persoane deținute la 100 de locuri disponibile. Nivelul este apropiat de media europeană și mult sub situația din state precum Franța sau Turcia, unde revin 131 de deținuți la 100 de locuri.

Raportul mai evidențiază faptul că R. Moldova are una dintre cele mai tinere populații penitenciare din Europa. Vârsta medie a persoanelor aflate în detenție este de 30 de ani, cea mai mică dintre toate statele analizate. Totodată, 4,2% dintre deținuți au peste 65 de ani.

În ceea ce privește cetățenii străini aflați în penitenciare, R. Moldova se află printre statele cu cele mai mici proporții din Europa. Doar 1,9% dintre deținuți sunt cetățeni străini, comparativ cu media europeană de 17%.

Datele Consiliului Europei arată și că 19% dintre persoanele aflate în penitenciarele din țară sunt în arest preventiv, nivel mai redus decât media europeană de 26%.

„La nivel european, raportul atrage atenția asupra agravării problemei supraaglomerării penitenciarelor și asupra creșterii numărului de deținuți vârstnici și a femeilor aflate în detenție. Per ansamblu, în Europa, numărul deținuților la 100 de locuri disponibile a crescut de la 94,7 la 95,2 între 31 ianuarie 2024 și 31 ianuarie 2025, existând diferențe semnificative între state”, se arată în raport.

În total, peste 1,1 milioane de persoane erau încarcerate în cele 51 de administrații penitenciare ale statelor membre ale Consiliului Europei și analizate la 31 ianuarie 2025, ceea ce reprezintă o rată mediană de 110 deținuți la 100.000 de locuitori pe continent.