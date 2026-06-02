Start sesiunii de bacalaureat 2026: circa 3 100 de absolvenți susțin proba la limba și literatura română pentru alolingvi

Începe sesiunea de bacalaureat 2026. Peste 3 100 de candidați care au studiat în clasele cu predare în limbile minorităților naționale scriu, marți, 2 iunie, începând cu ora 09:00, proba de examen la limba și literatura română în 55 centre de bacalaureat, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Șase dintre candidații înscriși la examen au obținut nota „10” din oficiu la această probă în baza premiilor obținute în cadrul Olimpiadei Republicane la Limba și literatura română pentru alolingvi.

Totodată, în premieră pentru R. Moldova, alți 115 candidați au obținut nota „10” din oficiu la această probă în baza certificatelor de cunoaștere a limbii române, examen care certifică competențe de cunoaștere a limbii române conform standardelor Cadrului European comun de Referință pentru Limbi.

Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie, în 92 centre de bacalaureat. La sesiune participă circa 18 500 de candidați.

Astfel, vineri, 5 iunie, se va desfășura proba de examen la limba de instruire, la care vor participa 16 364 de candidați, dintre care 13 682 vor susține proba la Limba și literatura română, iar 2 682 – proba la Limba și literatura rusă.