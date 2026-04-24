Starea de urgență în sectorul energetic încetează la 25 aprilie 2026, la propunerea Guvernului. Totuși, în țară va fi instituită stare de alertă pentru 60 de zile

Starea de urgență în sectorul energetic încetează la 25 aprilie 2026, la propunerea Guvernului. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de Parlament, se arată în comunicatul de presă emis de Legislativ.

După ridicarea stării de urgență, Guvernul va institui stare de alertă pe o perioadă de 60 de zile, începând cu 25 aprilie 2026. Aceasta va permite monitorizarea continuă și intervenții rapide pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere, în funcție de evoluția riscurilor, notează sursa citată.

Starea de urgență în sectorul energetic a fost instituită la 25 martie 2026, pe o perioadă de 60 de zile. Acest lucru a fost necesar după ce principala linie electrică de alimentare a Republicii Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea – a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina. Din această cauză, s-a înregistrat un deficit de energie electrică în orele de vârf de până la 400 MW.

În aceeași perioadă, piața produselor petroliere a fost afectată de disfuncționalități temporare în aprovizionare, în special la motorină, pe fondul instabilității din Orientul Mijlociu, notează sursa citată.

Parlamentul scrie că pe durata stării de urgență, autoritățile au întreprins acțiuni pentru a reabilita și repune în funcțiune linia Vulcănești – Isaccea, dar și pentru a asigura cu energie electrică toți consumatorii. Mai exact, a fost reconectată linia electrică aeriană 330kV Bălți-Dnestrovsc. Au mai fost puse în funcțiune cele 4 linii electrice aeriene 110kV de interconexiune cu România. Totodată, a fost instituită prioritatea alimentării cu energie electrică pentru consumatorii de importanță vitală, au fost limitate exporturile în orele de vârf și au fost aplicate măsuri de reducere și eficientizare a consumului. De asemenea, s-a oferit posibilitatea Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” să poată realiza achiziții urgente, prin negocieri directe.