Șor, reacție după amenințările cu moartea în adresa judecătoarei Cucerescu. Șeful IGP: „Dacă acest criminal are ceva de spus, trebuie să vină acasă, în fața justiției, în fața presei să vorbească”

Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, susține că nu are nicio legătură cu amenințările cu moartea adresate judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a fost supusă unei campanii de intimidare înainte de pronunțarea sentinței pe numele bașcanei Evghenia Guțul.



Totodată, Șor, care se ascunde la Moscova, declară că „îi va asigura viața și sănătatea Anei Cucerescu” , dar o amenință că „după alegerile din 28 septembrie va face ani grei de pușcărie, pentru dosarul Guțul”. „Dacă acest criminal are ceva de spus, trebuie să vină acasă, în fața justiției, în fața presei să vorbească”, declară Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP.

După ce Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei afiliată lui Șor, a fost condamnată la 7 ani de închisoare cu executare, s-au făcut dezvăluiri că judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a pronunțat sentința, a fost supusă unei campanii de intimidare, amenințare și presiune fără precedent în justiția din R. Moldova. Într-o primă reacție, Ilan Șor, oamenii căruia au susținut-o și apărat-o constant pe bașcană, afirmă că ar fi făcut o investigație proprie și ar fi constatat că „oamenii săi” nu ar fi implicați în amenințările adresate magistratei Cucerescu. El acuză că la mijloc ar fi o campanie pusă la cale de actuala guvernare.

„A fost formată o grupă specială, sub ghidajul lui Recean și care e coordonată de Cernăuțeanu, care a făcut special aceste provocări în adresa judecătoarei Cucerescu, cu scopul de a învinovăți și de această dată echipa noastră. Această provocare a fost pusă la cale pentru ca să o curețe pe Cucerescu și să ponegrească echipa mea. Dar nu asta e cel mai rău, noi suntem obișnuiți cu astea deja. Cel mai grav e că această grupare își continuă munca și scopul lor este – nimicirea judecătoarei Cucerescu. Noi știm și prin ce mod – prin otrăvire, pentru ca ulterior, să dea vina iarăși pe echipa noastră” susține Ilan Șor.

El mai spune că va cere pază de stat pentru judecătoarea Cucerescu, iar „după alegerile parlamentare, aceasta va face pușcăria, pentru ca prin exemplul ei, Șor să arate judecătorilor că nu se poate așa”.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a respins categoric acuzațiile lui Șor. „Noi chiar vrem să comentăm declarațiile unui criminal condamnat fugar? Dacă acest criminal are ceva de spus, trebuie să vină acasă, în fața justiției, în fața presei să vorbească. Sunt gata să stau față în față cu el, dar când te apuci în spatele ecranului la depărtări de mii de km, e un mod ticălos. Eu nu pot să comentez declarațiile unui astfel de individ criminal”, afirmă Cernăuțeanu.

„Pornind numai de la ideea că în noaptea de înainte de pronunțare, casa judecătoarei a fost supusă atacurilor cu zeci de apeluri la 112, unde erau chemați că arde etajul, că este o persoană înjunghiată la ușa apartamentului, că e bătaie, că e alertă cu bombă, că este un pachet suspect. Dacă s-ar confirma ce spune Șor, toate acestea de mai sus trebuiau să se materializeze și să aibă, dar atât timp cât poliția, de comun cu SIS-ul și cu alte instituții abilitate din centrul de criză au oprit acestea pentru a proteja și a nu intimida judecătoarea, cum putem să spunem că Recean și Cernăuțeanu urmăresc altceva? Cum să luăm în calcul declarațiile lui Șor?” a declarat Cernăuțeanu.

Totodată, șeful IGP a precizat că Ana Cucerescu beneficiază de protecție din partea instituțiilor de drept.

„Persoana este asigurată cu protecție de către instituțiile de drept, corespunzător criteriilor și riscului la care este supusă”, a specificat Viorel Cernăuțeanu.

Ana Cucerescu, magistrata care a trimis-o pe Evghenia Guțul după gratii, a fost victima unei campanii de intimidare, amenințare și presiune, care s-a intensificat cu câteva zile înaintea pronunțării sentinței. Despre aceasta au comunicat astăzi Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP).



