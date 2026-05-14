Șoferii vehiculelor înmatriculate în alte țări vor putea fi sancționați pentru încălcarea regulilor de circulație

Conducătorii auto care conduc mijloace de transport înmatriculate în alte țări și încalcă regulile de circulație vor putea fi identificați și sancționați. Parlamentul a adoptat o inițiativă legislativă în acest sens, care permite efectuarea schimbului transfrontalier de informații privind anumite încălcări ale normelor de circulație rutieră, detectate cu mijloace tehnice certificate.

Documentul conține modificări la Codul contravențional, care stabilesc modul de constatare, notificare și executare a sancțiunilor pentru încălcările regulilor de circulație săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state.

„Prin acest proiect, ne asigurăm că toți participanții la trafic, indiferent dacă sunt din R. Moldova sau din afara țării, respectă regulile şi răspund în fața legii”, menționează autorii în nota de fundamentare a actului normativ.

În acest sens, au fost extinse mecanismele de cooperare transfrontalieră și de consolidare a cadrului de asistență internațională, inclusiv prin sisteme de schimb de informații precum EUCARIS.

„Șoferii care vor încălca regulile de circulație rutieră vor primi un aviz care va conține informații esențiale precum temeiul legal, datele autorității competente, detalii despre fapta comisă (data, locul, vehiculul implicat), sancțiunea aplicată, precum și drepturile persoanei vizate”, comunică Parlamentul.

Totodată, documentul va include modalitățile de plată a amenzii, posibilitatea achitării a jumătate din cuantumul acesteia, precum și informații privind protecția datelor cu caracter personal. Persoanele vizate vor avea acces, prin link sau cod QR, la un portal informativ european privind încălcările regulilor de circulație.

Autoritățile vor emite și transmite actele procedurale în limba indicată în certificatul de înmatriculare al vehiculului. De asemenea, este prevăzut dreptul la apărare și posibilitatea examinării cauzei la distanță, prin videoconferință.

În 2025, pe teritoriul R. Moldova, au fost înregistrate peste 100 de mii de încălcări comise de conducători auto ai unor mijloace de transport cu numere de înmatriculare străine. Doar în cazul a 20% dintre aceste încălcări a fost posibilă identificarea și aplicarea sancțiunilor.