Noi numiri la Guvern. Ministerul Energiei are un nou secretar de stat

Ministerul Energiei (ME) are un nou secretar de stat, iar Comisia de Certificare de pe lângă Agenția Servicii Publice (ASP) are o nouă membră – Mariana Hîncu. Hotărârile în acest sens au fost aprobate în cadrul ședinței Guvernului din 4 februarie.

Vitalie Mîța își va începe activitatea la ME pe 5 februarie. Potrivit instituției, acesta va coordona domeniile termoenergetic, gaze naturale și eficiență energetică.

„Vitalie Mîța este specialist în domeniul energetic, cu studii de profil și formare avansată în managementul energiei și eficiență energetică. Acesta deține diplomă de master în inginerie, specializarea Inginerie electrică, și are o experiență profesională de peste 17 ani în sectorul energetic.

Pe parcursul activității sale, Vitalie Mîța a ocupat mai multe funcții în cadrul întreprinderii Termoelectrica, inclusiv șef al serviciului gestiune a producției și director de dezvoltare. În aceste funcții, a fost implicat în proiecte importante de modernizare și dezvoltare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică”, menționează ME într-un comunicat.

Anterior numirii în funcția de secretar de stat, Vitalie Mîța a activat în calitate de expert, oferind consultanță Ministerului Energiei în domeniul termoenergetic.

Iar Mariana Hîncu a fost numită în funcția de membră a Comisiei de Certificare, începând cu data de 12 februarie 2026, pe un termen de patru ani.