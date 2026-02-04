Zona de Securitate: Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate în urma unor alarme false cu bombă

În cursul dimineții, la Tiraspol, Tighina/Bender și Slobozia a avut loc evacuarea în masă a elevilor și cadrelor didactice. Informația a fost comunicată de utilizatori ai rețelelor sociale și de sursele din regiune a redacției Zona de Securitate.

„Motivul l-au constituit mesaje anonime privind presupuse minări. Lecțiile au fost întrerupte înainte de termen, copiii au fost evacuați din clădiri, iar în unele cazuri elevii au fost trimiși acasă”, potrivit sursei citate.

Potrivit Zona de Securitate, canalele locale de Telegram au raportat evacuarea:

tuturor școlilor din Slobozia;

școlilor nr. 2, nr. 8, nr. 10, nr. 12, nr. 16 și nr. 18 din Tiraspol;

școlilor nr. 2, nr. 15, nr. 18 din Tighina/Bender și a Liceului Teoretic „L.S. Berg”.

În așa-numitul Minister de Interne al regiunii transnistrene s-a declarat că toate mesajele recepționate s-au dovedit a fi false, iar dispozitive explozive în instituțiile de învățământ nu au fost depistate.