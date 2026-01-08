Sergiu Tofilat semnalează „cheltuieli nejustificate în sumă de 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz” și acuză anumiți funcționari că „acoperă și protejează schemele de la Moldovagaz”

Ex-membrul consiliului de observatori al „Moldovagaz”, Sergiu Tofilat, semnalează „cheltuieli nejustificate în sumă de 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz”.

Potrivit lui Sergiu Tofilat, între 2021 și 2024, compania ar fi făcut mai multe achiziții de contoare prin intermediari, nu direct de la distribuitori oficiali, ceea ce a dus la cheltuieli suplimentare.

Deși Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a efectuat în 2024 un control în acest sens, rezultatele acestuia au fost examinate în ședință închisă, iar raportul nu a fost emis organelor de anchetă, mai susține Sergiu Tofilat, care acuză anumiți funcționari că „acoperă și protejează schemele de la Moldovagaz”.

Joi, 8 ianuarie 2026, fostul membru al consiliului de observatori al „Moldovagaz” a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a susținut că societatea Chișinău-Gaz ar fi implicată într-o schemă cu cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei.

În cadrul conferinței, Sergiu Tofilat a subliniat două aspecte:

Între 2021 și 2024, „Chișinău-Gaz” ar fi achiziționat contoare de uz casnic prin intermediari, ceea ce a dus la cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei;

La unele filiale, senzorii de presiune folosiți în lucrări de modernizare ar fi fost cumpărați cu un preț de mai bine de două ori mai mare decât prețurile propuse de alți vânzători.

Tofilat a criticat modul în care ANRE și Serviciul de Informații și Securitate (SIS), care au fost sesizate încă din 2024, au acționat. Deși ANRE, potrivit lui Tofilat, a constatat această ilegalitate, nu a sesizat instituțiile abilitate și, astfel, a admis o ilegalitate.

În opinia sa, anumiți funcționari din instituțiile de stat „protejează schemele de la Moldova-Gaz”.

„Avem de-a face cu funționari care acoperă și protejează schemele de la Moldova Gaz. Și, de aceea, am decis să informez instituțiile noastre de stat: Parlamentul și Președinția, ca să organizăm audieri”, a acuzat Tofilat în cadrul conferinței.

În acest sens, Tofilat a transmis o sesizare la Parlament, solicitând audierea publică a reprezentanților ANRE. O altă sesizare a fost expediată de către Tofilat în adresa Președinției, solicitând audierea reprezentanților SIS.