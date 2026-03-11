Minoră, agresată sexual în drum spre casă: bărbatul a fost condamnat la 6 ani de închisoare, cu executare

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea acțiunilor cu caracter sexual neconsimțite asupra unei minore. Printr-o hotărâre a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 23 februarie, inculpatul a fost condamnat la 6 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, se arată într-un comunicat de presă emis de Procuratura Generală (PG).

Bărbatul a mai fost anterior condamnat pentru comiterea infracțiunilor de jaf, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite.

Potrivit probelor administrate, incidentul a avut loc la 2 octombrie 2025. Inculpatul, aflându-se în stare de ebrietate și „având scopul de a obține satisfacție sexuală”, a urmărit o minoră de 15 ani, care coborâse din transportul public și se deplasa pe jos spre domiciliu.

„La un moment dat, inculpatul s-a apropiat din spatele acesteia și a atins-o în zona intimă, creând o atmosferă neplăcută, degradantă și umilitoare pentru copilă”, notează PG.

Imediat după incident, minora s-a întors și l-a confruntat pe bărbat, care a încercat să părăsească locul faptei. Aceasta a mers după el pentru a-i afla identitatea și a reușit să fotografieze actul de identitate al inculpatului, apoi și-a anunțat mama, iar incidentul a fost sesizat organelor de drept. Minora este elevă la un colegiu din capitală, având specialitatea jurisprudență.

În urma sesizării, inculpatul a fost reținut de către polițiști, acesta fiind plasat în arest în perioada octombrie 2025 -februarie 2026.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze pentru faptele comise. Totodată, acesta a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.