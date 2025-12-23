Sentința de condamnare la 12 ani de închisoare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, menținută de Curtea de Apel

Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocatul inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție.

Decizia este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării.

Nesterovschi, condamnat la 12 ani de închisoare

Pe 19 martie 2025, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare în dosarul în care este învinuit de corupere pasivă, pregătirea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea „unui grup criminal organizat”. Parlamentarul NU a fost prezent la ședința de judecată, iar instanța a dispus anunțarea sa în căutare. În ziua în care și-a aflat sentința, presa rusă a scris că Nesterovschi a primit cetățenia Federației Ruse, iar parlamentarul a mulțumit „conducerii ruse pentru sprijin”.

Judecătoria Chișinău a dispus, pentru concursul de infracțiuni comise, prin cumularea parțială a pedepselor, stabilirea unei pedepse definitive sub formă de închisoare pe un termen de 12 ani, cu amendă de 500 000 de lei, dar și cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice și de demnitate publică pe o perioadă de 12 ani. De asemenea, potrivit Procuraturii Anticorpuție (PA), a fost dispusă și confiscarea specială a echivalentului sumei de 35 000 de dolari, cu titlu de contravaloare a mijloacelor bănești rezultate din infracțiune.

De asemenea, prin sentință s-a dispus menținerea sechestrului aplicat de peste 180 000 de lei, inclusiv pe un mijloc de transport și mijloace bănești ridicate în cadrul unor percheziții.

„(…) Conform probelor prezentate în instanța de judecată, inculpatul ar fi acceptat și primit servicii avia spre orașul Tel Aviv, Israel, avantaje necuvenite manifestate prin numirea acestuia în calitate de membru al biroului politic al Partidului Politic „Renaștere” și conducerea de facto a acestui partid, care să acționeze la indicațiile grupului criminal organizat, precum și bunuri sub formă de mijloace bănești (nu mai puțin de 35 000 de dolari) de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, pentru ca deputatul Nesterovschi să părăsească fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și să creeze o nouă fracțiune parlamentară, care să reprezinte interesele grupului criminal organizat.

De asemenea, acesta ar fi creat intenționat condiții pentru săvârșirea infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic, pentru a-i asigura lui Ilan Șor menținerea controlului asupra proceselor politice, electorale și sociale din R. Moldova. În acest sens, a identificat o fostă deputată, care a denunțat aceste fapte organului de urmărire penală, căreia i-a propus să se alăture unui proiect politic inițiat de Ilan Șor privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, al cărei lider să fie ea, asigurând-o de faptul că partidul acesteia va fi susținut și finanțat de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, iar despre acest fapt vor cunoaște doar ei.

Respectiv, pentru a o determina pe aceasta să accepte propunerea lui Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi i-ar fi organizat ultimei o vizită în Statul Israel, unde a discutat direct cu Ilan Șor. La scurt timp după revenirea Arinei Spătaru din Statul Israel, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a transmis mijloace bănești în sumă de 50 000 de dolari, 100 000 de lei și un telefon mobil destinat discuțiilor securizate cu Ilan Șor”, se spune într-un comunicat al Procuraturii.

La finalul lunii martie 2025, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, susținea că deputatul transfug Alexandr Nesterovschi s-ar afla în regiunea transnistreană. Deputatul transfug, potrivit directorului SIS, a fost ajutat de responsabilii din cadrul Ambasadei Rusiei în Moldova să fugă în stânga Nistrului, înainte ca Nesterovschi să-și afle sentința.