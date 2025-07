Cernăuțeanu și Carp, discrepanță în versiunile cu referire la locul aflării lui Alexandr Nesterovschi și a Irinei Lozovan

Deși deputatul Lilian Carp a declarat în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV că Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan au părăsit regiuna transnistreană, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu a comunicat, pentru TV8, că cei doi nu au părăsit țara și că s-ar ascunde în continuare în stânda Nistrului. De la pronunțarea sentinței prin care cei doi deputați au fost condamnați la pușcărie de prima instanță au trecut patru luni.

„ — Cel puțin, conform informațiilor pe care le deținem, nu a părăsit teritoriul Republicii Moldova. Cu părere de rău, răspunsul la solicitările noastre pe care le facem pe canalele de comunicare, nu primim, deoarece am făcut solicitări în diferite state sau regiuni care am avea anumite riscuri și să vedem dacă nu a apărut cu fața sau cu identitatea, cu anumite date despre persoană. Cel puțin nu am primit nicio confirmare de nicăieri, inclusiv din Federația Rusă.

— Bănuiala dumneavoastră că doama Lozovan și domnul Nesterovschi, unde sunt?

— Peste Nistru, cred că așteaptă alegerile”, a declarat pentru TV8 șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.