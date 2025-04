Semnăturile electronice, motiv de scandal și acuzații în comuna Aluatu

Un consilier local din Aluatu, o comună din sudul țării, acuză primarul și secretara că ar fi utilizat de mai multe ori semnăturile electronice ale unor consileri fără acordul lor. Mai mult, acesta spune că există decizii în care apare semnătura sa, însă el nu a semnat niciodată un asemenea document. De cealaltă parte, primarul localității neagă acuzațiile: „Știți că lor nu le place conducerea, de asta ne caută nod în papură.”

Ion Puiu, consilier în satul Aluatu, raionul Taraclia, spune că primarul din localitate, Anatolie Gusarenco, ar fi primit semnăturile digitale ale consilierilor în luna ianuarie 2024, însă aceștia au fost chemați să le ridice abia în luna iunie, iar la primire, ele erau desigilate.

Până în 2024, consilierii din satul Aluatu, raionul Taraclia semnau de mână documentele administrației publice locale. La finalul anului 2023, aleșii satului au decis că își vor crea semnături electronice. După o ședință din luna aprilie 2024, procesul verbal de la final urma să fie semnat în decurs de cinci zile. Ion Puiu a observat că trecuseră deja câteva săptămâni, iar președintele ședinței, o altă consilieră, încă nu fusese chemată să semneze, fapt care le-a creat celor doi suspiciuni.

Ulterior, consilierul, împreună cu o colegă din consiliu, s-au adresat la Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat din Cahul. După ce reprezentanții de acolo au verificat informațiile, s-a demonstrat că actele conțineau semnătura electronică a consilierului. Ion Puiu spune că el nu și-a oferit acordul pentru semnarea documentului, nici măcar nu a fost anunțat că semnătura lui electronică era gata.

„Nouă ni s-a părut ceva suspect. Împreună cu doamna care a fost președintele ședinței, tot consilier, ne ducem la Cahul, la Cancelaria de Stat, să ne consultăm ce se întâmplă. Noi le povestim situația, dar ei ne spun că procesul verbal este semnat. Noi am rămas pătrați, nici nu știam că semnăturile sunt gata. Noi gândeam că nu au fi venit încă. Deodată am înțeles că ei le au și le-au folosit cum au vrut. Deci, procesul verbal de la ședințele comisiilor erau semnate tot cu semnăturile noastre, dar noi n-am știut și nici nu le-am dat acordul să le folosească.”

Consilierul din Aluatu a mers ulterior la Procuratura Cahul și a depus o plângere. A primit răspuns de la Procuratură cu mențiunea că procurorul nu a identificat ilegalități. În aceeași scrisoare se menționează că, de fapt, „consilierii au fost de comun acord ca semnăturile să fie păstrate de cei de la primărie, pentru a evita pierderea”.

„În cadrul examinării materialului s-a stabilit că persoana responsabilă de repartizarea cheilor cu semnătură electronică din cadrul primăriei s. Aluatu, r-l Taraclia este cet. Gusarenco Anatolie, primar s. Aluatu, care personal a primit dispozitivele cu semnăturile electronice, conform actelor de predare-primire. (…) Totodată, potrivit răspunsului din 04.07.2024, parvenit de la primăria s. Aluatu, r-l Taraclia, majoritatea consilierilor au solicitat păstrarea dispozitivelor cu semnătura electronică la primărie, din motivul evitării pierderii”, se arată în scrisoarea Procuraturii, primită de Ion Puiu după examinarea plângerii acestuia.

Elena Celac, o altă consilieră din Aluatu, spune că a sesizat și ea încălcările reprezentanților primăriei la Procuratura Cahul.

„Iată, eu am fost președintele unei ședințe și nu m-au chemat să semnez, dar au semnat, cum să zic, fără mine. În rest, nu știu de alte acte. La procuratură ne-au spus că nu sunt încălcări mari. Când am primit semnăturile electronice, ele erau desigilate, aici și noi am făcut o greșeală, toate stickurile astea le-am lăsat în primărie. Eu știam că le-au primit, m-am semnat că ele sunt și le-am lăsat acolo. Dar în mână ni le-au dat în luna iunie. Acum fiecare și-a luat semnătura acasă”, spune consiliera.