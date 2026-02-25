În timpul războiului lor „nedrept” și „agresiv”, Rusia trebuie să respecte anumite reguli alături de Ucraina și să se abțină de la atacuri asupra locurilor în care se iau decizii politice și unde pot fi prezenți liderii celor două țări, a declarat Kirilo Budanov, șeful Biroului Prezidențial Ucrainean.

„Nu contează dacă vorbim despre Kiev sau, să zicem, despre Valdai (reședința președintelui rus Vladimir Putin)”, a spus Budanov într-un interviu acordat RBC-Ucraina.

De asemenea, el a calificat drept inacceptabile bombardarea spitalelor și a maternităților, distrugerea siturilor istorice și culturale, precum și atacurile asupra civililor. Potrivit acestuia, doar prin respectarea principiilor războiului se poate ajunge la o „pace durabilă mult așteptată”.

La sfârșitul lunii decembrie 2025, Kremlinul a acuza Ucraina că ar fi încercat să lanseze un atac cu drone asupra reședinței lui Putin din Valdai. Moscova și-a anunțat ulterior intenția de a „revizui poziția” în cadrul discuțiilor de pace.

Autoritățile ucrainene, la rândul lor, au negat orice tentativă de a ataca reședința lui Putin, susținând că Rusia „a fabricat această poveste” pentru a „crea un pretext și o justificare falsă pentru alte atacuri”. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că forțele ruse ar putea ataca clădiri guvernamentale din Kiev.

Ulterior, serviciile americane de informații au concluzionat că Kievul nu a efectuat atacul. Președintele american Donald Trump, care inițial a susținut versiunea Kremlinului, a declarat câteva zile mai târziu că nu crede că atacul masiv cu drone asupra reședinței lui Putin a avut loc. „S-a întâmplat ceva în apropierea reședinței, dar nu a avut legătură cu aceasta”, a afirmat liderul de la Casa Albă, precizând că și-a schimbat poziția după verificarea informațiilor.

RBC-Ucraina scrie că la începutul invaziei la scară largă, Zelenski a declarat că, dacă Rusia ar ataca centrul decizional de pe strada Bankova din Kiev, unde se află Biroul Prezidențial, comunitatea internațională ar trebui să răspundă prin măsuri similare împotriva Kremlinului. Între timp, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că este clar care ar fi răspunsul Rusiei la o tentativă de atac asupra Kremlinului. „E mai bine să nici nu vorbim despre asta”, a adăugat el.