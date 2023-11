Șeful general al agenției de presă rusești TASS a fost concediat, pentru că a scris „prea detaliat” despre rebeliunea lui Prigojin

Demiterea directorului general al agenției de știri de stat ruse TASS, Serghei Mihailov, a fost pedeapsa Kremlinului pentru reflectarea prea detaliată a revoltei grupului de mercenari Wagner, care a avut loc pe 24 iunie 2023, scrie The Moscow Times.

Informația a fost confirmată pentru instituția de presă de un angajat cu funcție înaltă al TASS, un angajat al administrației prezidențiale, două surse de rang înalt din Duma de Stat și un oficial rus. În plus, top-managerul unuia dintre marile holdinguri mass-media ruse știe despre acest lucru. Toți au fost de acord să vorbească cu jurnaliștii The Moscow Times doar sub anonimat, de teamă să nu fie supuși urmăririi penale.

Mihailov, care a condus TASS din 2012, și-a pierdut postul pe 5 iulie și a devenit primul oficial civil pedepsit după revolta mercenarilor Wagner.

Agenția de presă TASS, deținută de stat, a fost una dintre primele surse care, pe 24 iunie, dimineața devreme, a publicat fotografii de la Rostov-pe-Don, care demonstrează că luptătorii Wagner au ocupat centrul orașului și au blocat sediul de unde se dădeau ordine pentru trupele aflate în Ucraina.

„TASS a scris despre aceasta în prea multe detalii și prea rapid. […] Au uitat că sarcina lor principală nu este să raporteze știri, ci să creeze o narațiune corectă din punct de vedere ideologic pentru Kremlin”, a declarat un oficial rus pentru The Moscow Times.

Ultima picătură pentru Kremlin a fost informația că Mihailov a părăsit Moscova când tancurile și vehiculele blindate Wagner se îndreptau rapid spre capitală.

Mihailov într-adevăr a părăsit Moscova, a spus un cunoscut de-al lui.

„A zburat, dar l-au sunat și i-au spus să se întoarcă urgent. Le-a spus tuturor că era vorba de o călătorie planificată din timp, dar cui ii pasa?”, a declarat acesta.

Serghei Mihailov a fost demis pe 5 iulie 2023. Atunci, Viceprim-ministrul rus Dmitri Cernîșenko a declarat că demisia lui Mihailov, deținător al Ordinului Prieteniei, pe care i l-a acordat Putin, a avut loc din propria dorință a acestuia. Guvernul l-a numit în funcția de director general pe autorul filmului „Putin” (2018) și fostul secretar de presă al sediului campaniei prezidențiale din Rusia, Andrei Kondrașov.