Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Kirill Budanov, declară că acordul de pace în Ucraina nu include retragerea armatei ruse din stânga Nistrului

Viitorul acord de pace în Ucraina nu va include, deocamdată, o propunere din partea Kievului privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, a declarat șeful administrației prezidențiale ucrainene, generalul Kirill Budanov, într-un interviu realizat de „Malenkaia strana”.

Kirill Budanov a explicat că negocierile pentru încheierea războiului nu mai sunt doar la nivel teoretic, ci reflectă scenarii reale, aflate în desfășurare intensă. Întrebat dacă evacuarea contingentului rus din stânga Nistrului face parte din condițiile pentru încetarea focului în Ucraina, oficialul a precizat că, în etapa actuală, acest subiect nu este inclus, deși este menționat periodic în diferite contexte ale discuțiilor.

Oficialul a subliniat că, deși prezența militară rusă în regiune reprezintă o amenințare cunoscută, Kievul nu dorește să complice suplimentar procesul diplomatic în această etapă a negocierilor de pace.

Totodată, Kirill Budanov a declarat că echipa ucraineană de negociatori a finalizat deja discuțiile privind regimul care va fi instituit după încetarea focului, însă problema teritorială rămâne, deocamdată, fără o soluție.

Mai mulți comandanți ruși ai armatei din stânga Nistrului au fost declarați indezirabili pe teritoriul R. Moldova

Ieri, 16 aprilie, Comandamentul Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) a fost declarat indezirabil pe teritoriul țării. Au fost declarați indezirabili comandantul GOTR Dmitri Zelenkov, precum și adjuncții săi Dmitri Opalev, Serghei Mașenko și Serghei Șirșov. De asemenea, este interzisă intrarea pe teritoriul R. Moldova pentru șeful statului-major al GOTR, Marat Iarulin, și pentru Aleksei Bogomolov.

GOTR a fost format din rămășițele fostei Armate a 14-a a URSS, care staționează în regiune de la începutul anilor 1990 și a participat la conflictul armat de partea separatiștilor. Efectivul aproximativ al contingentului este de circa 1200 de militari.

R. Moldova solicită de mai mulți ani retragerea acestui contingent, considerând prezența sa pe teritoriul țării drept ilegală.