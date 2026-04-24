Șefa statului și președintele Parlamentului s-au întâlnit cu reprezentanți ai autonomiei găgăuze în contextul alegerilor din iunie

Președinta Maia Sandu împreună cu președintele Parlamentului Igor Grosu a desfășurat consultări cu primarii localităților din UTA Găgăuzia (UTAG) și cu membrii Adunării Populare a UTAG, în contextul blocajului creat în procesul de organizare a alegerilor în autonomie, se arată în comunicatul de la Președinție.

În cadrul întrevederilor, șefa statului și speakerul au reiterat poziția fermă a autorităților centrale în favoarea organizării unui scrutin liber și corect, subliniind necesitatea transparenței și a respectării reglementărilor naționale.

„Responsabilitatea organelor centrale și a celor regionale este să asigure un scrutin corect, în care locuitorii autonomiei să decidă liber viitorul acesteia”, a precizat Președinția.

De asemenea, în urma consultărilor, a fost convenită crearea unui grup de lucru, inclusiv cu participarea reprezentanților instituțiilor centrale, Adunării Populare și a primarilor din regiune, care va avea drept obiectiv elaborarea soluțiilor necesare și crearea condițiilor pentru desfășurarea unor alegeri libere și corecte în Găgăuzia în cel mai scurt timp posibil.

Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG) traversează, din toamna anului 2025, una dintre cele mai îndelungate și complexe crize instituționale din istoria sa. Aceasta se manifestă ca o dispută tehnico-juridică privind organizarea alegerilor ordinare pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG), al cărei mandat a expirat la 12 noiembrie 2025.

Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a anunțat că alegerile pentru Adunarea Populară erau programate pentru 22 martie, dar acestea au fost anulate nu vor avea loc. Se întâmplă după ce Adunarea a denumit organul electoral care urmează să organizeze scrutinul drept „Comisia Electorală Centrală UTA Găgăuzia”.

Ulterior, a fost fixată o altă dată, pe 21 iunie 2026. Toruși, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), a afirmat, în cadrul unei discuții deschise organizate de Asociația pe care o conduce, că acestea vor fi din nou blocate.