Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi inspectori superiori, reținuți de CNA în mai multe dosare de corupere pasivă
Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi inspectori superiori au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurori, în urma unor percheziții din 5 mai. Potrivit unui comunicat al CNA, aceștia sunt vizați în mai multe dosare de corupere pasivă.
Potrivit materialelor preliminare, factori de decizie și angajați ai instituției ar fi acceptat și primit sistematic mijloace financiare ilicite de la transportatori, comercianți de lemne pentru foc și pădurari responsabili de anumite sectoare ale fondului forestier. În schimbul acestor sume, aceștia ar fi evitat documentarea și sancționarea activităților ilegale de defrișare a pădurilor și fâșiilor forestiere din regiune.
Totodată, în cadrul urmăririi penale au fost constatate și alte fapte prejudiciabile, fiind inițiate încă șase cauze penale distincte pentru corupere pasivă.
„La data de 5 mai 2026, ofițerii CNA, în comun cu procurorii Procuraturii Bălți, Oficiul Principal, au desfășurat percheziții, în urma cărora cele trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore”, precizează CNA, adăugând că investigațiile pe caz continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate.