Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi inspectori superiori, reținuți de CNA în mai multe dosare de corupere pasivă

Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi inspectori superiori au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurori, în urma unor percheziții din 5 mai. Potrivit unui comunicat al CNA, aceștia sunt vizați în mai multe dosare de corupere pasivă.

Potrivit materialelor preliminare, factori de decizie și angajați ai instituției ar fi acceptat și primit sistematic mijloace financiare ilicite de la transportatori, comercianți de lemne pentru foc și pădurari responsabili de anumite sectoare ale fondului forestier. În schimbul acestor sume, aceștia ar fi evitat documentarea și sancționarea activităților ilegale de defrișare a pădurilor și fâșiilor forestiere din regiune.

Totodată, în cadrul urmăririi penale au fost constatate și alte fapte prejudiciabile, fiind inițiate încă șase cauze penale distincte pentru corupere pasivă.