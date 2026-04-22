Ședința CSM. Transferul temporar la CSJ de la Judecătoria Bălți al magistratului Ghenadie Eremciuc a fost suspendat

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc miercuri, 22 aprilie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 22 de subiecte, printre care examinarea Raportului Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Vasile Nogai în calitate de ex-președinte interimar al Judecătoriei Drochia.

UPDATE 18:20 Cererea judecătorului Ghenadie Eremciuc privind încetarea transferului temporar la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) de la Judecătoria Bălți „din anumite circustanțe” a fost aprobată de membri.

UPDATE 17:30 CSM a aprobat proiectul de anunțare la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în completele specializate anticorupţie ale Curţii de Apel Centru.

UPDATE 16:59 CSM a aprobat demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Constantin Damaschin, privind acordarea gradului V de calificare judecătorului Petru Harmaniuc de la Judecătoria Chișinău, sediul Central.

„Domnul Damaschin a depus un demers solicitând conferirea gradului V de calificare judecătorului Petru Harmaniuc, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Central. Temeiul legal este articolul 13 alin. 1 și 2 al Legii nr. 344 cu privire la statutul judecătorului, precum și prevederile Regulamentului CSM. La demersul său este anexat certificat care confirmă lipsa sancțiunilor disciplinare, este anexată hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorului din 25 septembrie 2020, prin care judecătorului i-a fost atribuit calificativul „foarte bine”, CV-ul și este anexată o referință care îl caracterizează pe judecător, invocându-se că este un profesionist, are un înalt simț al responsabilității, făcând față volumului de lucru (…)”, a declarat membra CSM, Aliona Miron, în timpul ședinței.

Demersul a fost susținut cu 10 voturi „pro” și zero „împotrivă”.

Petru Harmaniuc este fiul fostului magistrat de la Curtea de Apel Bălți, Valeriu Harmaniuc, care a emis mai multe hotărâri controversate pe timpul când era judecător la Curtea de Apel Economică. În septembrie 2022, ZdG a scris că judecătorul Petru Harmaniuc și-a vândut casa de la Stăuceni și un Lexus.

UPDATE 16:35 Consiliul a respins cererea ex-judecătoarei Aliona Roșca de la Judecătoria Comercială de Circumscripție privind reluarea procedurilor administrative și anularea actelor administrative individuale defavorabile.

UPDATE 16:09 Cu 11 voturi „pentru” și zero „împotrivă”, CSM a aprobat demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Constantin Damaschin, privind desemnarea judecătorului Gheorghe Ciobanu, de la sediul Buiucani al instanței, specializat în materie penală, pentru exercitarea atribuțiilor de judecător de instrucție al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

„Domnul Ciobanu nu are sancțiuni disciplinare în ultimii doi ani și, totodată, CtEDO nu a constatat încălcarea drepturilor omului de către judecător”, a menționat membra CSM, Lucia Popescu.

UPDATE 15:55 CSM a amânat deliberarea și pronunțarea unei decizii pentru ședința următoare, în ceea ce privește raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Vasile Nogai, în calitate de ex-președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Hotărârea a fost luată cu 11 voturi „pentru” și zero „împotrivă”.

UPDATE 12:04 Membrii CSM au decis reluarea examinării procedurii administrative în cazul fostului judecător Grigore Manoli. Totodată, Consiliul cere CSJ-ului să prezinte hotărârea motivată în privința fostului magistrat.

„În urma deliberării pe marginea acestui caz, propunerea este următoarea: să fie reluată examinarea procedurii administrative respective; să fie amânată examinarea procedurii administrative pentru o altă ședință, solicitând Curții Supreme de Justiție să prezinte hotărârea motivată pe marginea acestui caz și prelungirea termenului de examinare a acestei proceduri administrative pe termenul maxim prevăzut de lege – până la 90 de zile”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi „pentru” și unul „împotrivă”.

În iulie 2025, CSJ a respins contestația depusă de judecătorul Grigore Manoli, care nu a promovat evaluarea integrității pentru funcția la care candida, de judecător la instanța supremă. Completul special, format din Stela Procopciuc, Diana Stănilă și Stella Bleșceaga, a luat decizia pe 3 iulie, cu unanimitate de voturi, conform dispozitivului publicat.

UPDATE 10:08 CSM examinează cererea fostului judecător Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău privind evocarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 104/9 din 11 martie 2025, prin care a fost eliberat din funcție, după ce nu a promovat evaluarea externă.

Manoli, care a activat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a îndeplinit atribuțiile judecătorului de instrucție din ianuarie 2025, la sediul Ciocana, în baza unei decizii din septembrie 2024. Acesta nu a promovat evaluarea integrității în luna noiembrie 2024.

„Pe 12 februarie 2026, domnul Grigore Manoli a depus o cerere prin care a solicitat admiterea cererii de revocare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 104/9 din 11 martie 2025 cu efect pentru viitor, cu încetarea efectelor defavorabile în privința subiectului evaluării candidatului la funcția de judecător al CSJ. Totodată, a solicitat reluarea procedurii administrative, adoptarea unui act prin care să se dispună respingerea concluziilor formulate în textul Raportului din 19 noiembrie 2024, în partea necorespunderii cu criteriile de etică ale candidatului la funcția (…).

Pe 21 aprilie 2026, domnul Manoli a depus o cerere prin care a solicitat anexarea la materialele dosarului, a explicațiilor scrise asupra cererii de revocare a Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii prin care a adus argumentele în favoarea admiterii demersului său (…)”, a declarat membrul CSM, Alexandru Postica.

„Eu susțin toate argumentele și considerentele indicate inițial în cererea de revocare pe care am depus-o în adresa CSM pe 12 februarie 2026 și ulterior explicațiile scrise asupra cererii de revocare, ținând cont că, după depunere am luat act de un alt raport în privința unui judecător al instanței de fond, unde la criteriile de etică am considerat relevante statuările inițial ale Comisiei (Vetting, n.r.) și ulterior a CSM, ținând cont că acest raport a fost unul cu propunerea de promovare și ulterior a fost aprobat de CSM (…)”, a spus Grigore Manoli în cadrul ședinței CSM.

UPDATE 09:50 Ședința CSM a început.