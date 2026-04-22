Motorina și benzina, mai ieftine începând cu 22 aprilie. Care este prețul maxim de referință stabilit de ANRE

Șoferii vor plăti cu un leu și 15 bani mai puțin pentru un litru de motorină pe 22 aprilie 2026, conform noilor prețuri stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Pe 22 aprilie, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:

de 29,03 lei/litru – pentru benzina COR 95 (-0,23 bani)

29,98 lei/litru – pentru motorina standard (-1,15 lei).

Sursa: anre.md

Potrivit ANRE, în R. Moldova, nivelul prețurilor la produsele petroliere este determinat „exclusiv de evoluțiile de pe piețele internaționale, fiind exclusă orice posibilitate de intervenție din partea companiilor petroliere în procesul de stabilire a acestora”.

„Legislația și Metodologia ANRE garantează consumatorilor că atât majorările, cât și reducerile de preț la benzină și motorină sunt în strictă corelare cu nivelul cotațiilor Platts pentru aceste produse”, a anunțat anterior Agenția.

Anterior, Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) a declarat că actuala criză a petrolului și gazelor, declanșată de blocada din Strâmtoarea Ormuz, este „mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2022 la un loc”, a scris Reuters.

„Lumea nu a mai trecut niciodată printr-o perturbare a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare”, a spus el într-un interviu publicat într-un ziar francez.

Acesta a afirmat că țările europene, dar și altele precum Japonia și Australia, vor avea de suferit.