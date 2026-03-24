Ședință CSE Chișinău, în contextul instaurării stării de urgență: „În caz de necesitate, se va propune trecerea elevilor pe online”

În contextul instaurării de către Parlament a stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, în seara zilei de 24 martie a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) Chișinău. După încheierea ședinței, primarul capitalei Ion Ceban a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că „se vor lua măsurile recomandate la nivel național”. Acesta a mai menționat că se ia în calcul posibilitatea ca elevii să învețe în regim online.

„În caz de necesitate, se va propune trecerea elevilor pe online, la distanță sau altă decizie care va fi impusă de situații, pentru a diminua din presiunea publică, dacă vom fi nevoiți să oprim parțial sau integral troleibuzele, în vederea economisirii energiei electrice, sau în cazul unor deconectări totale și/sau alte soluții care vor fi impuse de situații”, a precizat primarul de Chișinău.

Parlamentul a votat marți, 24 martie, instaurarea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, după ce linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești a fost deconectată în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei.

În cadrul ședinței premierul Alexandru Muntean a menționat că „deconectările în lanț, precum puteți deduce, rămân foarte posibile”.

Secretara de Stat la Ministerul Energiei, Carolina Novac, a scris și ea pe Facebook că în contextul opririi liniei electrice aeriene Isaccea – Vulcăneşti există riscul deconectărilor în evantai.

Pe 23 martie, LEA Isaccea – Vulcănești a fost deconectată din cauza atacurilor nocturne ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din zona de Sud a Ucrainei.