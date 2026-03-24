„Scenariul de ultimă opțiune implică deconectări în evantai”. Clarificările Secretarei de Stat, în contextul deconectării liniei electrice aeriene Isaccea – Vulcăneşti

În contextul opririi liniei electrice aeriene Isaccea – Vulcăneşti, există riscul deconectărilor în evantai. Despre acest lucru a scris Secretara de Stat la Ministerul Energiei, Carolina Novac. Totuși, pentru data de 25 martie nu sunt planificate deconectări ale consumatorilor de la reţeaua de energie electrică.

„În contextul bombardării LEA Isaccea – Vulcăneşti de către Federaţia Rusă şi oprirea acesteia, există riscul să nu fie acoperit necesarul de consum de energie electrică în Republica Moldova. Instituțiile mențin stabilitatea sistemului, însă presiunea este foarte mare. Scenariul de ultimă opțiune – dacă va fi nevoie pentru a păstra stabilitatea – implică deconectări în evantai. Totuşi, pentru data de 25 martie nu sunt planificate deconectări ale consumatorilor de la reţeaua de energie electrică, iar întreprinderile responsabile şi Ministerul Energiei caută soluții pentru acoperirea consumului”, se arată în postarea Secretarei de Stat la Ministerul Energiei.

Novac a precizat că au fost activate de urgență cele 4 linii 110 kV de interconexiune cu România în regim insularizat și a fost reconectată linia 330 kV Bălți-Dnestrovsc, aflată în proces de mentenanță.

„Totodată, menționăm că, în prezent, preţul energiei produse de MGRES, calculat în baza prețurilor actuale la gazele naturale, ar crește cu peste 50%”, a punctat aceasta.

În cadrul ședinței Parlamentului din 24 martie, convocată pentru a examina decizia de instaurare a stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, premierul Alexandru Muntean a menționat că „deconectările în lanț, precum puteți deduce, rămân foarte posibile”.

Pe 23 martie, LEA Isaccea – Vulcănești a fost deconectată din cauza atacurilor nocturne ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din zona de Sud a Ucrainei.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, calificându-le drept crime de război. Șefa statului a scris că „Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru deconectarea liniei electrice Isaccea–Vulcănești”. Și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina.