„Secera și ciocanul”, în inima Moscovei. Putin a inaugurat, de la distanță, prin transmisiune video, o gară în capitala rusă

Vladimir Putin a inaugurat sâmbătă, 5 septembrie, în capitala rusă, o gară cu denumirea „Secera și Ciocanul”, cu ocazia celei de-a 879-a aniversări a fondării Moscovei. Potrivit presei ruse, Putin nu a fost prezent fizic la eveniment, ci a transmis un mesaj de la distanță, prin legătură video. Alături de el s-a aflat și primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

Evenimentul s-a desfășurat în plină campanie electorală și înaintea întâlnirii cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, transmite EFE, citată de Agerpres.

Secera și ciocanul au fost, încă de la început, principalul simbol de stat al Uniunii Sovietice. Deși URSS s-a dizolvat în 1991, scuturi și embleme cu secera și ciocanul pot fi încă văzute pe clădirile oficiale din Moscova, notează sursa citată. Putin, acuzat că a reabilitat imaginea dictatorului sovietic Iosif Stalin și că dorește să restabilească grandoarea imperială a Uniunii Sovietice, a afirmat că „cine nu deplânge dizolvarea URSS nu are inimă, iar cine vrea să o restabilească nu are cap”.

Pentru prima dată din 2007, Putin conduce campania electorală a partidului Kremlinului, Rusia Unită, care caută să-și păstreze majoritatea constituțională la alegerile parlamentare din 20 septembrie. Din cauza oboselii provocate de război, a blocării internetului și a penuriei de combustibil, popularitatea lui Putin a scăzut cu peste 13 puncte procentuale în ultimele luni, similar cu scăderea care a urmat controversatei reforme a pensiilor din 2018, mai notează sursa citată.

Partidul lui Putin, Rusia Unită, a recuperat teren în ultimele săptămâni, conform sondajelor privind intenția de vot – ajungând la aproximativ 35% – deși instituțiile media independente susțin că puțin peste 20% dintre ruși intenționează de fapt să voteze pentru partidul de guvernământ pe 20 septembrie.

Justiția rusă a exclus Iabloko, singurul partid care susține încetarea războiului cu Ucraina, din alegerile pentru Duma de Stat, sau camera deputaților, pe liste de partid, respingând în același timp înregistrarea candidaților săi pentru circumscripții în mai multe regiuni ale țării, transmite Agerpres.