Scriitoarea Paula Erizanu, printre finaliștii Premiului European pentru Literatură 2026

Scriitoarea Paula Erizanu se numără printre cei 14 finaliști nominalizați pentru Premiul Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL). Premiul reunește cele 41 de state implicate în programul Uniunii Europene „Europa Creativă” și pune în valoare, în cadrul unui ciclu trienal, 41 de noi talente literare remarcabile, potrivit comunicatului EUPL.

Consorțiul EUPL a anunțat vineri, 27 februarie, cele 14 volume selectate pentru etapa finală a ediției 2026, câte unul pentru fiecare țară participantă. Autorii și operele lor au fost nominalizați de entități naționale cu expertiză în domeniul literar și cu experiență în promovarea literaturii proprii pe plan internațional.

Autorii finaliști ai ediției din acest an sunt următorii:

Armenia: Sargis Hovsepyan, Սարգիս Հովսեփյան – Դու էսօր մեռի, ես՝ վաղը (Tu mori astăzi, eu mâine)

Croația: Lora Tomaš, Papir tvoje kože (Hârtia pielii tale)

Cehia: Dora Kaprálová, Mariborská hypnóza (Hipnoza din Maribor)

Cipru: Evridiki Pericleous-Papadopoulou, καὶ πολλὰ ἐπικράνθη – Η Ελένη της Καρπασίας (Adânc îndurerată: Elena din Karpasia)

Estonia: Lilli Luuk, Ööema (Mama nopții)

Finlanda: Susanna Hast, Toivottomuus (Disperare)

Franța: Hélène Frédérick, Lézardes (Râuri albe)

Kosovo: Arben Idrizi, Njeriu që habitej dhe tregime të tjera (Omul care se mira și alte povestiri)

Liechtenstein: Mathias Ospelt, Ebaholz (Abanos)

Luxemburg: Elise Schmit, Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf (Îndoieli generale privind evoluția ulterioară a lucrurilor)

Republica Moldova: Paula Erizanu, Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită

Montenegro: Vladimir Vujović, Slobodni udarci (Lovituri libere)

Macedonia de Nord: Ivan Shopov, Zentrifuga (Centrifugă)

Suedia: Frans Wachtmeister, Förlorad mark (Teren pierdut)

Cei șapte membri ai juriului european vor analiza fragmente din toate operele selectate și vor desemna, în lunile următoare, laureatul ediției 2026 a Premiului Uniunii Europene pentru Literatură, precum și doi autori distinși cu mențiuni speciale.

Laureatul ediției 2026 a Premiului Uniunii Europene pentru Literatură, împreună cu cei doi autori care vor primi mențiuni speciale, vor fi anunțați la 29 mai 2026, la Muzeul de Artă Modernă din Varșovia, în cadrul târgului anual de carte organizat de oraș.

„Toți autorii finaliști vor beneficia de promovare continuă la nivel european, cu scopul de a ajunge la un public mai larg, internațional, și de a consolida dialogul cu cititori dincolo de frontierele naționale și lingvistice”, potrivit comunicatului EUPL.

Premiul Uniunii Europene pentru Literatură este organizat de un consorțiu format din Federația Editorilor Europeni (FEP) și Federația Europeană și Internațională a Librarilor (EIBF), cu sprijinul programului Uniunii Europene „Europa Creativă”.