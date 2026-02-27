MAIA nu a recepționat nicio notificare oficială privind eventuale restricții asupra importului de vin în Ucraina

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) anunță că „nu există niciun embargo aplicat vinurilor din R. Moldova pe piața ucraineană”. Precizările MAIA vin după ce în spațiul public au apărut discuții referitoare la o posibilă hotărâre și la anumite opțiuni de reglementare aflate la nivel de consultări între instituții.

„Subliniem că aceste discuții tehnice nu reprezintă o interdicție efectivă a exporturilor și nu echivalează cu impunerea unor sancțiuni sau blocaje comerciale.

Ministerul este în contact permanent cu autoritățile competente din Ucraina, iar dialogul instituțional continuă într-o manieră constructivă, cu scopul de a preveni orice măsuri care ar putea afecta producătorii autohtoni sau relațiile comerciale bilaterale”, informează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că nu a recepționat nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind eventuale restricții asupra importului de vinuri sau alte produse vitivinicole din R. Moldova.

„Sectorul vitivinicol național își desfășoară activitatea în conformitate cu standardele și angajamentele comerciale internaționale asumate”, mai adaugă Ministerul.

De asemenea, MAIA a făcut apel la o informare responsabilă și la evitarea interpretărilor alarmiste care pot genera nejustificat tensiuni în spațiul public, adăugând că Ministerul va informa publicul în cazul apariției unor evoluții relevante.