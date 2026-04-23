Școlile și grădinițele private vor fi evaluate. Detalii de la Ministerul Educației și Cercetării

Școlile și grădinițele private din R. Moldova vor fi evaluate, urmând să îndeplinească standarde minime de performanță și să treacă prin evaluări periodice, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Evaluările se vor baza nu doar pe documente, ci vor include vizite în instituții, observarea lecțiilor, interviuri cu elevi, părinți și profesori, precum și analiza rezultatelor școlare comparate cu media națională.

Prevederile se conțin în Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general privat și a entităților care prestează servicii educaționale, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Conform Metodologiei, vor fi introduce câteva etape obligatorii pentru funcționarea unei instituții: autorizarea de funcționare provizorie, acreditarea și evaluarea periodică pentru obținerea certificatului de calitate.

Autorizarea provizorie permite deschiderea unei instituții și este valabilă trei ani, timp în care școala trebuie să demonstreze că respectă condițiile minime privind infrastructura, siguranța și capacitatea instituțională. Ulterior, instituția trebuie să obțină acreditarea, care îi conferă dreptul de a organiza examene și de a elibera acte de studii recunoscute oficial.

Metodologia stabilește și criteriile de evaluare: o școală este considerată conformă dacă atinge cel puțin 70% din standardele de calitate, iar pentru obținerea certificatului de calitate trebuie să depășească pragul de 90%.

Certificatul de calitate se acordă doar instituțiilor care au trecut prin cel puțin două cicluri consecutive de acreditare și este reevaluat o dată la șapte ani.

MEC precizează că metodologia este obligatorie pentru toți prestatorii privați de servicii educaționale, iar rezultatele evaluărilor vor fi făcute publice.